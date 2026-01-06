Фондове ще плащат пенсии в Швейцария от наеми на имоти в България?

Вече има сигнали за ръст на наемите от началото на годината. Прогнозите за първата година в евро за България са за плавно поскъпване на имотите.

"Най-търсени за наемане са малките апартаменти, двустайни-тристайни. При големите жилища на квадратен метър им излиза по-евтино. Разлика в цената има не само заради квартала, но и заради обзавеждането. Средно наемът е 10 евро на квадрат", каза брокерът на недвижими имоти Красимир Попов в студиото на "България сутрин".

Най-търсени в София са най-скъпите квартали - южните и центърът.

Очакванията са северните части да стават все по-примамливи за инвестиции и разширение и общината да подобри инфраструктурата, тъй като на юг всичко е застроено.

Фондове плащат пенсии в Швейцария от наеми на имоти в България.

Още преди приемането на еврото има цели сгради у нас, които се изкупуват от инвестиционни компании от чужбина - датски, швейцарски, отбеляза Попов.

Те купуват на едро и инвестициите им са предпоставка за още по-голям вакуум откъм имоти с голямо търсене и малко предлагане.

"Те ги пускат под наем - сградата я купува пенсионен фонд от Швейцария, и с парите от наема изплаща пенсиите на швейцарските пенсионери", разясни брокерът на недвижими имоти.

В ефира на Bulgaria ON AIR той подчерта, че наемите в София са сравнително ниски на фона на тези в други столици.

"По-често се подписва договор за наем с определена стойност, често пъти не се индексира увеличение и остава такъв. Друга практика е да се индексира всяка година", уточни Попов.

Очакванията са първите 2-3 месеца от 2026 година да има по-малко сделки.

"Продавачите очакват повишение, за да не се минат. Купувачите, за да не се минат, очакват да има спад в цените. Има ослушване на участниците на пазара. Като очаквания цените ще продължат нагоре със здравословен ръст. Купувачите ще имат време да обмислят покупката, недобре направените апартаменти няма да бъдат лесно продавани. Хубаво ценообразуваните ще бъдат по-лесни", каза Красимир Попов.

Анализът на пазара показва, че у нас все по-често лица под 30 години купуват първото си жилище.

"Малко по-трудно им е, защото трябва да доказват доходи и добри заплати, все повече искаме да живеем в по-хубави жилища и пространства. Хората не гледат в бъдеще, а взимат това, което им е необходимо. Ако си под 30 години, по-добре да си купиш двустаен, а когато станат семейство - приходите ще са повече, ще се вземе по-голямо жилище, а първото ще дава под наем или се ползва за рефинансиране", даде пример брокерът на недвижими имоти.

Най-често българите инвестират в имоти в Гърция, Дубай, в Азия - но тази група остава малък сегмент. Основната цел е отдаване под наем.