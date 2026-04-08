Мистерии в NASA: Поредна смърт на учен, пазещ американски тайни

Пореден учен, свързан с американската космическа програма, се присъедини към нарастващия списък със смъртни случаи и изчезвания в САЩ.

Майкъл Дейвид Хикс, изследовател в Лабораторията за реактивно движение (JPL) на NASA, почина на 30 юли 2023 г. на 59-годишна възраст.

Хикс, който е работил в JPL от 1998 до 2022 г., е автор на над 80 научни статии и е бил част от множество екипи, помагащи на НАСА да разбере физическите свойства на кометите и астероидите.

По-конкретно, Хикс е участвал в проекта DART, теста на NASA, целящ да провери дали хората могат да отклоняват опасни астероиди от Земята. Той е работил и по мисията Deep Space 1, която тества нова технология за космически кораби, прелетяли покрай комета през 2001 г.

Въпреки че няма публични обвинения в нечестна игра, Хикс е сред няколко учени, свързани с космическите или ядрените програми на САЩ, които са починали или са изчезнали през последните години, тенденция, която е предизвикала безпокойство у някои наблюдатели на националната сигурност.

Освен това, трима от тези учени са работили и в Лабораторията за реактивно движение или са участвали в мисии на NASA, свързани с Хикс. Моника Реза, новият директор на Групата за обработка на материали в JPL, изчезна безследно през юни 2025 г., само месеци след като започна работата си в лабораторията на NASA.

Поредица от мистериозни случаи

Двама други мъже с дълбоки връзки с JPL починаха наскоро, включително дългогодишният колега на Хикс, Франк Майвалд, който почина през юли 2024 г. на 61-годишна възраст, с още по-малко публично признание за преждевременната му кончина.

Междувременно, 67-годишният астрофизик Карл Грилмайър беше убит на верандата на дома си на 16 февруари 2026 г. Работата на изследователя от Калифорнийския технологичен институт беше силно подкрепена от JPL на NASA, а Грилмайър лично участваше в големи мисии с космически телескопи, ръководени от NASA.

Серия от онлайн некролози, посветени на Хикс, не споменават никакви здравословни проблеми преди смъртта на 59-годишния мъж, която изглежда се е случила внезапно, приблизително година след напускането на JPL на NASA.

Подобна ситуация се разигра след смъртта на Майвалд на 4 юли 2024 г., когато видният изследовател на JPL почина в Лос Анджелис при неизвестни обстоятелства.

Въпреки че Майвалд е бил директор на JPL - награда, връчвана на учени, "направили изключителен индивидуален принос“ в своите области - нямаше публични коментари от властите след смъртта на уважавания учен, а единственият публичен документ, отбелязващ кончината му, е един-единствен некролог, публикуван онлайн.

Важни откртия

NASA и JPL не са коментирали смъртта на Майвалд или Хикс и не са отговорили на запитванията на медиите относно естеството на работата на учените преди смъртта им.

През юни 2023 г., само 13 месеца преди смъртта си, Майвалд е водещият изследовател в пробив, който би могъл да помогне на бъдещи космически мисии да открият ясни признаци на живот в други светове в Слънчевата система и отвъд нея.

Що се отнася до другия учен, свързан с JPL, Грилмайър е допринесъл за откриването на вода на далечна планета, като колегите му са нарекли работата му "гениална“ и са добавили, че изследването може да сочи признаци на живот на по-малко от 160 светлинни години от Земята.

Според профила му в Калифорнийския технологичен институт, той е работил и по NEOWISE и NEO Surveyor, инфрачервени космически телескопи, които проследяват астероиди. Експертите обаче изразиха загриженост, че тази технология се използва и в усъвършенствани конструкции на ракети.

Поредицата от смъртни случаи и случаи на изчезнали лица привлече вниманието на Конгреса и членовете на американската разузнавателна общност, които виждат обезпокоителна тенденция около експерти с познания за ракети и ракетни двигатели.

Бившият помощник-директор на ФБР Крис Суекър наскоро заяви: "Може да се каже, че всички те са подозрителни и това са учени, които са работили в критични технологии".

Суекър твърди, че множество чуждестранни разузнавателни служби, включително врагове и съюзници на САЩ, са се насочвали към американци, притежаващи тайни за технологиите на страната, от десетилетия.

"Китай, Русия, дори някои от нашите приятели – Пакистан, Индия, Иран, Северна Корея – те се насочват към този тип технологии“, разкри Суекър.

Конгресменът от Тенеси Тим Бърчет каза през март: "Има няколко други в цялата страна, които са изчезнали при подозрителни обстоятелства. Мисля, че трябва да обърнем внимание на това".

Безследно изчезнали

Бърчет цитираше поне четири други разследвания в САЩ през последните месеци, включително изчезването на генерала от ВВС в оставка Уилям Нийл Маккасланд и убийството на уважавания физик Нуно Лоурейро.

68-годишният Маккасланд е последното изчезване, изчезнало безследно на 27 февруари 2026 г., след като според съобщенията е напуснал дома си пеша само с пистолет.

Изчезването на Маккасланд, за когото се твърди, че е пазел ядрени и свързани с НЛО тайни, е свързано с Реза и Грилмайър чрез работата им по напреднала ракетна или ракетна наука.

Докато командва Изследователската лаборатория на ВВС (AFRL), генералът е контролирал и одобрявал финансирането на работата на Реза за изобретяване на нов метал, използван за създаване на ракетни двигатели от космическата ера.

Междувременно работата на Грилмайър с NEOWISE и NEO Surveyor също е свързана с ВВС, тъй като телескопите на NASA са използвали същите системи, на които военните разчитат за проследяване на спътници и хиперзвукови ракети.

Въпреки че убийството на Лурейро не е пряко свързано с другите смъртни случаи и изчезвания, Бърчет, Суекър и независими следователи отбелязват, че революционната му работа в областта на ядрения синтез може да го е направила мишена на по-голяма конспирация срещу американски учени.

47-годишният Нуно Лоурейро беше убит в дома си в предградието на Бостън, Бруклин, на 15 декември 2025 г. Властите съобщиха, че стрелецът е Клаудио Невеш Валенте, бивш съученик от Португалия.

"Това се случва от Студената война. Особено когато ядрените технологии и ракетните технологии за първи път излязоха на преден план", обясни Свекър.

Двама други, свързани с ядрените изследвания, изчезнаха само с няколко седмици разлика. Антъни Чавес и Мелиса Касиас, които и двамата работеха в Националната лаборатория в Лос Аламос (LANL), изчезнаха от домовете си през 2025 г. при почти идентични обстоятелства.

79-годишният Чавес е работил в лабораторията за ядрени изследвания до пенсионирането си през 2017 г. 54-годишният Касиас е бил активен административен асистент в съоръжението и се смята, че е имал най-високо ниво на достъп до секретна информация.

И двамата са видени за последно да напускат домовете си в Ню Мексико пеша, оставяйки колите, ключовете, портфейлите и телефоните си, преди да изчезнат безследно преди близо година.

При друг мистериозен инцидент Джейсън Томас, фармацевтичен изследовател, тестващ лечения за рак в Novartis, е намерен мъртъв в езеро в Масачузетс на 17 март 2026 г., след като изчезна безследно три месеца по-рано.

Бърчет разкритикува националната разузнавателна общност, като по-специално обвини така наречените „азбучни агенции“ като ФБР, че са безполезни и осуетяват опитите му да разбере истината за случилото се с тези учени.

"Числата изглеждат много високи в тези определени области на изследване. Мисля, че е по-добре да обърнем внимание и не мисля, че трябва да се доверяваме на нашето правителство“, предупреди той.