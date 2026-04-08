BGONAIR Live Новини Днес | 84

Намериха човешки останки до контейнер в Пловдив

Засега от полицията не съобщават официално какво се е случило

08.04.2026 | 15:35 ч. Обновена: 08.04.2026 | 15:36 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Труп на мъж е бил открит до контейнер за смет в Пловдив. Полиция се отзова на сигнал на ул. "Георги Данчов", между блоковете 27 и 28 в район "Тракия", след сигнал на граждани. Според първоначалната информация, човешките останки са били открити от клошар. 

"Преди 5-10 минути бях там, полицията е отцепила целия периметър", обясни кметът на района Георги Гатев.

По неофициална информация става въпрос за части от тяло, сложени в найлонов чувал. Засега от полицията не съобщават официално какво се е случило, разследва се убийство.

