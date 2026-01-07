Морска администрация иска от собственика на бедстващия "Кайрос" 270 371 евро

Морска администрация поиска от собственика на “Кайрос” възстановяване на всички разходи, направени от държавата за изтеглянето на танкера. Агенцията вече е връчила нотариална покана на българския агент на корабособственика чрез частен съдебен изпълнител. В срок до 12 януари 2026 г. корабособственикът следва да възстанови на държавата сумата от 270 371 евро, съобщиха от МТС.

Средствата включват пълния размер на разходите, извършени от държавата за операцията по извеждане на „Кайрос“ от бреговете на Ахтопол до Бургаския залив.

Припомняме, че на 12 декември миналата година правителството отпусна 1,2 млн. лева за изтеглянето на кораба до безопасно място.

В операцията, проведена на 15 декември 2025 г., участваха три влекача и специализиран генератор, необходим за задействане на хидравличната система и повдигането на котвата на кораба. Всички действия по обезопасяване и буксировка на танкера бяха извършени под постоянния контрол на ИА “Морска администрация”