Зимната ваканция в България не е поскъпнала рязко заради еврото

Зимният туристически сезон в България стартира стабилно и дава основания за умерен оптимизъм за цялата 2026 година.

"Тази година еврото като че ли помогна да има и по-дълга ваканция, всички българи да се радват и да си заредят батериите покрай Коледа и Нова година. За съжаление нямаше много сняг, което беше малко предизвикателство за зимните курорти, но като цяло имаше много пътувания в периода Коледа–Нова година, както в България, така и в чужбина, както и чужденци към България, така че може да кажем, че започваме една добра 2026 година", каза главният експерт в Института за анализи и оценки в туризма Константин Занков в ефира на "България сутрин".

След празниците януари традиционно е по-слаб месец за изходящия туризъм, тъй като много хора са по-предпазливи с отпуските и разходите си.

Въпреки това туристическият поток към България се запазва, особено от западноевропейските пазари.

"Като цяло, говорейки си за зимен туризъм, ние говорим за многоформен туризъм, не само за ски и сноуборд. Това е много важно да се каже, че очакваме малко над 3 милиона посетители да бъдат в България от началото на декември до към края на март - началото на април, което е лек ръст спрямо миналата година", отбеляза Занков пред Bulgaria ON AIR.

По отношение на цените зимната ваканция в България не е поскъпнала рязко. Разликите зависят от конкретния курорт, хотел и период.

"Туристическият продукт е хибрид от много услуги и, за съжаление, ние сме много чувствителни към различни фактори - ако се дигнат горивата, това се отразява на туризма, ако се дигне токът, отразява се на туризма, ако се дигнат хранителните стоки - също", коментира Занков.

Въвеждането на еврото се очертава като ключов фактор за по-добрата позиция на България на туристическия пазар.

За чужденците страната вече е напълно съпоставима с останалите европейски дестинации.

Същевременно еврото улеснява и българите, които пътуват в Европа, като им позволява по-лесно планиране на разходите.

Все пак се отчита и риск - ако се допусне изкуствено закръгляне на цените нагоре и се засили инфлационният натиск, пътуванията и развлеченията може да бъдат сред първите разходи, от които домакинствата ще се откажат.