Андрей Райчев: Няма предпоставка за правителство в този парламент

2026 година ще бъде белязана от поне два вота - поредните предсрочни парламентарни избори и президентски. Според социологът Андрей Райчев най-голяма остава въпросителната какво ще е поведението на държавния глава.

"Всичко изглежда спокойно в началото на новата година, защото се постигна съгласие за избори.

Бюджетът беше само повод за протеста. Хората протестираха срещу най-социалния бюджет в историята. Състоянието на съдебната власт и ролята на Делян Пеевски беше реалната причина”, коментира пред БНР Райчев.

По думите на социолога, ако Радев се яви на парламентарни избори, е възможно напрежението да спадне, но “ако не се яви, ще поучим пак временна ситуация".

Ще има ли правителство в този парламент?

Райчев е на мнение, че трудно би се сформирало правителство в рамките на 51-то Народно събрание.

"Няма предпоставки за това”, категоричен е социологът и добави, че националното спокойствие се дължи на консенсуса, че ще има избори”.

Той очерта един от основните проблеми в страната ни – сериозното харчене на средства. "България харчи повече, отколкото може да харчи. Никога нацията не е харчила толкова, колкото сега".

"Прехарчването у нас беше организирано от лидерите на ПП - това беше тяхна идеология. Повечето въпроси, пред които е изправена България, обаче не могат да бъдат разрешени тук, а в Европа, смята социологът.

Европа е в криза, а Тръмп прави шоу

"Това са европейски дефекти. Европа е в криза”, каза още Райчев.

Социологът вижда и провеждането на "системна, координирана и дългосрочна международна кампания срещу Тръмп". Райчев е на мнение, че в момента американският президент прави шоу с различни акции по света.

"Така се управляват хората в нашето време. След пандемията от COVID светът се управлява чрез разтревожване и обнадеждаване. Но какъв е реалният процес? Защо САЩ постъпват така? Има едно неотменимо обстоятелство и това е появата на Азия – гигант, който не могат да командват. САЩ вече не са в позата на хегемон. Те се опитват да реформират империята, защото тя не може да издържи повече".

"За Европа моментът е много тежък. Ние трябва да се консолидираме. Необходимо е да укрепим и вътрешното единство на България, поясни Райчев.