Къща пламна в старинната част на Велико Търново

Къща е пламнала в старинната част на Велико Търново на ул. "Ефрем Попхристов".

Около 12,30 часа бил подаден сигнал на телефон 112 от стопанката на едно от жилищата, която усетила, че от съседната сграда излиза дим, пишат от търновския всекидневник "Борба".

На място са пристигнали два екипа от пожарникари с два специализирани автомобила, както и ръководството на РДПБЗН-Велико Търново. Полицаи отцепили района и спрели движението по улицата. Извикана била и линейка, защото имало опасения, че самотноживеещият в къщата мъж, е вътре и може да е пострадал.

Когато огнеборците влезли в жилището, се оказало, че се е запалил комин. Пламъците са унищожили легло, матрак и покъщнина. За щастие стопанинът не бил у дома си, когато лумнал пожара.

Благодарение на бързата намеса на пожарната и полицията, къщата и съседните сгради, които са били прилепени една до друга, са невредими.