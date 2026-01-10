Мъж загина при пожар в къща във врачанско село

Мъж на 71 г. е загинал вследствие на задушаване при възникнал пожар в къща. Инцидентът е станал в село Голямо Пещене, съобщи Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН).

Сигналът за пожара е получен в дирекцията на пожарната във Враца вчера в 8:00 ч. Пламъците са унищожили стая от къщата, мебели, техника, опушени са стени. Спасена е останалата част от сградата.

При друг инцидент късно снощи е пострадал 42-годишен мъж заради пожар в апартамент в Бухово. Мъжът е обгазен с изгаряния, посочват от ГДПБЗН. Той е транспортиран в болница „Пирогов“. Пожарът е унищожил домашни вещи, опушени са стени, апартаментът не е изгорял. От ГДПБЗН посочват, че причината за инцидента е небрежност при боравене с открит огън.

Пожарникарите в Габрово са потушили и пожар в сграда на „Дневен център за възрастни хора с увреждания“, намиращ се в Трявна. Огънят е наложил евакуация на четирима души.

Пожар е избухнал в оранжерии в землището на с. Баланово. На мястото на пожара са изпратени два пожарни автомобила и служители на пожарната от Дупница. Унищожена е една оранжерия на площ около 60 кв.м, хладилници и амбалаж. Огнеборците са успели да спасят от пламъците други две оранжерии.

За изминалото денонощие пожарникарите в страната са потушили общо 54 пожара. Те са реагирали на 107 сигнала за произшествия.

С преки материални щети са възникнали 22 пожара. Без нанесени материални щети са 32 пожара.

Извършени са 49 спасителни дейности и помощни операции. Пожарникарите са се отзовали за съдействие при катастрофи, инциденти с опасни вещества, при промишлени аварии, отводняване, спасяване на животни и др.

Лъжливи повиквания към пожарната са четири, предаде БТА.