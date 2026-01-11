IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Почина актьорът Софрони Рацов

Голямата част от живота си той отдаде на Ловешкия театър

11.01.2026 | 15:24 ч. Обновена: 11.01.2026 | 15:24 ч. 1
Снимка: Драматичен театър "Борис Луканов" - Ловеч

Снимка: Драматичен театър "Борис Луканов" - Ловеч

Почина актьорът Софрони Рацов, който отдава голямата част от живота си на Ловешкия театър.

Роден е през 1954 г. в с. Медковец, Монтанска област. Висшето си образование завършва във ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“ през 1983 г. и започва актьорската си кариера на сцената на Видинския драматичен театър, където играе до 1988 г.

След това се премества в Ловешкия драматичен театър, на който няколко години е и директор. Изиграл е множество роли, с които трайно влезе в паметта на зрителите. 

Сред заглавията с негово участие са "Големанов", "Дванадесета нощ", "Железният светилник", "Татул", "Грехът Златил", "Полет над кукувиче гнездо", "На хубавия син Дунав", "Къща",  "Погрешен адрес", "Църква за вълци" и много други.

Поклонението е на 12 януари 2026 г, понеделник, от 10 часа в църквата Света Троица" в Ловеч.

В понеделник в камерната зала на театъра ще бъде уреден паметен кът за актьора.

Софрони Рацов
