Българският посланик в РСМ след нападението: Безнаказаността насърчава посегателствата

Притеснявам се за членовете на българската общност, които нямат тази защита, с която се ползваме ние в посолството

11.01.2026 | 21:53 ч.
Снимка: БГНЕС

Нападението срещу българското посолство в Скопие е извършено в 12.20 часа днес. Извършителят е забелязан от охранителните камери – как целенасочено се приближава с тежък , остър предмет към входната врата на посолството, нанася удари и се оттегля в друга посока. Става въпрос за едно все пак укрепено стъкло, витрина на входната врата. То е двойно стъкло, имаме едно прилично ниво на сигурност. Успял е да счупи само първото защитно стъкло и вероятно затова не е продължило нападението, тъй като е видял, че след това има още защитни системи.

Това каза пред БНТ българският посланик в Северна Македония Желязко Радуков по повод нападението срещу посолството ни в Скопие. По този повод българското външно министерство остро осъди нападението, което определи като недопустимо посегателство срещу статута на дипломатическата мисия и грубо нарушение на Виенската конвенция за дипломатическите отношения.

"Не съм сигурен дали нападението е резултат от последната ескалация на говора на омразата и манипулация с истината, дипломатически казано, по темата България продължава вече десетилетия. Това действие разширява кръга на потенциалните извършители на подобни нападения. Дали човекът се е почуствал насърчен от този говор през последните седмици или преди тях – в случая е безпредметно. Проблемът е, че броят на хора като него постоянно се увеличава в резултат именно на този целенасочено създаван наратив", каза още българския диполмат.

Според него "ако говорът на омраза разширява кръга на потенциалните извършители, то тази безнаказаност на престъпленията срещу българската общност или на престъпленията срещу обекти и фигури, свързани с България, не допуска създаването на една превенция, напротив". 

"Показва на потенциалните извършители, че няма проблем този тип поведение и този тип престъпление. Ще ви припомня, че ние през последните години имаме посегателства срещу българи, имаме стрелба, имаме нападение с брадва. Всички тези или не са били ефективно разследвани, съответно не сме стигнали до съдебна зала, или наказанията са били толкова малки, че напрактика обезсмислят терминът превенция, а напротив – насърчават този тип посегателства. И това е, естествено, притеснително. Не колкото за служителите на нашето посолство, които напълно съзнателно са направили своя избор да дойдат и работят за България тук, но повече се притеснявам за членовете на българската общност, които нямат тази защита, с която се ползваме ние", каза още Желязко Радуков

