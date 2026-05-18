"Beyond the Bell": Мост между легендите и бъдещето в бойните спортове

Международната бойна верига SENSHI представя второто издание на един проект с уважавани бойни звезди, който обещава да промени начина, по който феновете гледат на автентичното бойно съдържание. Специалният проект на SENSHI "Beyond the Bell" събира на едно място две от най-големите имена в историята на кикбокса.

Проектът на веригата с водещ Грант Уотърман цели да даде на зрителите детайлен и експертен поглед върху психологията, тактиката и техниката на бойците, които излизат на ринга на SENSHI. В предишното издание на "Beyond the Bell" гости бяха Семи Шилт и Ернесто Хуст, които споделиха лични истории от професионалната си кариера и каква е цената да бъдеш шампион в конкурентната среда на бойните спортове. Второто издание показа шампионите на K-1 World MAX Алберт Краус и двукратния носител на титлата Анди Зауер.

Откровен разговор за пътя на един шампион

За К-1 шампионът Анди Зауер участието му в новия комуникационен формат на професионалната верига SENSHI е възможност да предаде своя огромен опит по нов и достъпен начин. Контактът с публиката от следващото поколение млади и талантливи бойци е непосредствен, въпросите от тяхна страна - изненадващи, а отговорите на бойните величия - силни и откровени.

"Това е страхотен проект. Ние сме тук, за да покажем на хората какво се случва в главите на бойците, докато са на ринга. Не става въпрос само за удари, а за стратегия, за моментите на слабост и моментите на триумф", споделя нидерландската кикбокс легенда Анди Зауер. "SENSHI винаги вдига летвата, а с "Beyond the Bell" даваме на феновете нещо, което рядко могат да видят - истински, чист анализ от хора, които са прекарали целия си живот в битки."

"Тук виждаме истинския дух на бойните изкуства"

За Алберт Краус, който е редовен гост и инструктор в международните тренировъчни лагери на Професионалната лига на Световния киокушин съюз (KWU), участието в проекта е естествено продължение на неговата мисия в бойните спортове.

"Винаги е удоволствие да съм част от семейството на SENSHI. В специалния проект "Beyond the Bell" ще се фокусираме върху детайлите - онези малки неща, които решават мачовете на такова високо ниво", казва Алберт Краус. "Това, което правим тук, е да покажем на зрителите, че всеки боец има своята история и своя уникален път. В Пловдив, на това историческо място, духът на бойните изкуства ще бъде по-силен от всякога."

Мост между историята и бъдещето в кикбокса

Срещата на младите бойни атлети на място с хилядолетна история като Античния театър в Пловдив на следващото издание на бойната галавечер SENSHI 31 Gladiators кореспондира идеално с философията на "Beyond the Bell" - да почете традициите, докато представя спорта по най-съвременен начин.

Легендарното дуо Краус - Зауер отново ще бъде част от звездния състав на бойната галавечер SENSHI 31 Gladiators, за да коментира и анализира най-интересните моменти от битките, включително елиминационния турнир Grand Prix, в който участие ще вземат и звезди като Само Петче и Виктор Колая.

"Зрителите могат да очакват много честен и директен коментар. Ние знаем какво е да си там, знаем кога боли и кога един боец е готов да се откаже. Нашата работа е да преведем това на публиката", допълва Зауер за ролята им на коментатори в професионалното бойно събитие.