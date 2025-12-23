Димитър Радев: Не бих приел да бъда служебен премиер

Управителят на Българската народна банка Димитър Радев заяви в интервю за БТА че не би приел да бъде служебен министър-председател, тъй като това би поставило под съмнение независимостта на БНБ.

На въпрос "съгласно Конституцията Вие сте сред възможните служебни министър-председатели. Бихте ли приели?", Радев отговори:

"Категорично не. Независимостта на централната банка е основен принцип. Поставянето ѝ под съмнение би подкопало доверието не само в БНБ, но и в цялата институционална система, особено в момент на историческа промяна в паричния режим."

Според Радев, държавата има опора, дори когато политиката е в криза. В условията на продължителна политическа нестабилност устойчивостта на държавата зависи от стабилното функциониране на основните публични институции, заяви Димитър Радев.

"Държавата не се изчерпва с рамките на конкретни управленски мандати. Нейната устойчивост се основава на функционирането на основните публични институции. Когато те действат стабилно и предвидимо, дори значителни политически кризи могат да бъдат преодолени без съществени икономически сътресения. Настоящата ситуация представлява тест за институционалната рамка, която продължава да има определени дефицити, но съм убеден, че БНБ е ключова институция с капацитета да го издържи."

По думите му централната банка има ключова роля за поддържането на икономическата и финансовата стабилност, включително в периоди на тежки политически кризи.

"Ролята на централната банка е да осигурява стабилност и предвидимост, дори когато политическата среда е нестабилна. Ние не се намесваме в политическия процес, но гарантираме, че фундаментите - паричната система, банковият сектор и доверието на гражданите и бизнеса в тях - остават стабилни. Това е нашият начин да се поддържа относително спокойствие в периоди на повишена несигурност", зааяви Радев.

Той отбеляза още, че перспективата за присъединяване към еврозоната създава по-строга и предвидима рамка за икономическо управление и се оценява положително от финансовите пазари.

На въпрос за пореден път в последните години се намираме в състояние на правителство в оставка. Този път това се случва дни преди страната ни да влезе в еврозоната. Какъв е Вашият коментар? Радев коментира:

"Еврозоната ограничава пространството за политически и икономически импровизации и изисква по-висока степен на дисциплина. Това намалява ефекта от вътрешнополитическите колебания и глобалната несигурност, като същевременно създава по-ясна и предвидима институционална рамка за икономическо управление".

В интервюто Радев коментира и въпроса за удължаването на бюджета, като посочи, че при настоящите условия това е „най-адекватният възможен вариант“, тъй като позволява поддържане на фискална дисциплина и запазване на относителна икономическа стабилност.

"Отсъствието на редовен бюджет не е желано, но в конкретната ситуация това е най-адекватният възможен вариант. Той позволява запазване на относителна фискална дисциплина в условията на политическа турбулентност. Бюджетът следва да служи на стабилността и устойчивостта на държавата, а не на краткосрочни политически цели", заяви Димитър Радев.

Според управителят на БНБ институциите могат да компенсират липсата на политическа стабилност.

"До известна степен – да. Те могат да осигурят време и относително спокойствие, но не могат да заменят политическата отговорност. В крайна сметка стратегическите решения трябва да се вземат от онези, на които обществото е възложило тази роля", каза Радев.

Управителят на БНБ коментира и как финансовите пазари гледат на България в настоящата ситуация.

"Финансовите пазари са прагматични. Те оценяват дали има ясни правила, дали институциите функционират ефективно и дали стратегическата посока е убедителна. Перспективата за членство в еврозоната има ясно положителен ефект в това отношение, независимо от текущите вътрешнополитически предизвикателства", каза Радев.

Според управителят на БНБ стабилността не е даденост. "Тя се поддържа чрез дисциплина, силни институции и дългосрочно мислене. Когато тези елементи отсъстват, цената в крайна сметка се заплаща от цялото общество".

