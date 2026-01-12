Румен Христов: Следващата цел е европейски граждани с европейски доходи

С влизането на България в еврозоната се сбъдна мечтата на няколко поколения българи и се изпълни една от главните цели на СДС – пълната интеграция на България в Европейския съюз. И въпреки че парламентарна група ГЕРБ-СДС се държа изключително отговорно и изключително професионално, през изминалата година работата на управляващото мнозинството не бе никак лесна. Това каза в предаването "Метроном“ на Радио ФОКУС лидерът на СДС и зам.-председател на парламентарната група на ГЕРБ-СДС проф. Румен Христов.

"Видя се, че идеологическите ни различия са големи, че изпълняването на програмата на една или друга политическа формация няма да стане лесно, и затова се подходи по-технократски, по-прагматично, по-целенасочено, по-целеустремено. И правителството свърши добра работа,“ посочи той и добави, че протестът е възникнал заради бюджета формално, след което са се натрупаха и още искания от протестиращите. ГЕРБ-СДС като демократична формация приемат избора на народа, заяви гостът. "Няма нищо по-демократично от това когато има протести и не те харесват, да отидеш на избори да попиташ българските граждани на кого дават вот на доверие.“

Според него през изминалата година парламентът е свършил много сериозна работа въпреки многобройните скандали и безобразното държане на законотворците. "Парламентът е място за говорене, място за сблъскване на идеи, на политики, на тези, а не място за обиди и квалификации спрямо колеги, които примерно не споделят идеите на някои от другите колеги.“

Проф. Христов посочи още, че след категоричният успех с приемането на България в еврозоната, сега трябва да се обединят усилията на всички за следващата важна според него цел – формулата европейски граждани с европейски доходи: "Ние трябва да започнем да работим активно, усилено за развитието на българската икономика, за увеличаването на БВП и на базата на заработеното да догонваме по пенсии, социални помощи и най-вече по заплати страните, които са преди нас,“ каза той и добави, че всички правителства имат своя принос за това, което представлява България днес. "И на всяко следващо правителство, основната му задача трябва да бъде развитие на икономиката и повишаването на доходите.“

Според проф. Христов възможността от поредица от предсрочни избори е голяма, защото ако няма нов играч на терена, вероятността от повторение на конфигурацията на политическите сили е доста голяма. Но предвид разпокъсаността на парламента според него, на първия му трябва още един голям втори, за да не стане многочленна коалиция, партиите в която са с различна идеологическа настройка. "Много трудно се работи с такова сложно четири-пет партийно правителство, затова ти трябва втори.

Според лидера на СДС броят на гласуващите е важен, тъй като колкото повече хора гласуват, толкова легитимността на парламента и на правителството е по-голяма. "От тази гледна точка трябва да се даде възможност да се прави демократичен избор: който желае да гласува с машини – да гласува с машини, който желае да гласува с хартия, нека да гласува с хартия. Но нека да не забравяме, че под 1% в ЕС гласуват с хартия, не гласуват с машини,“ напомни той.