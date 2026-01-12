IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Засякоха фалшива банкнота от 500 евро в Перник

С нея е изплатена печалба в местно казино

12.01.2026
Снимка: архив, БГНЕС

Фалшива банкнота от 500 евро е засечена снощи в Перник. Установено е, че с нея е изплатена печалба в местно казино.

Сигналът в полицията е подал търговец от заведение за бързо хранене, където спечелилият банкнотата отишъл да пазарува, съобщи БНР.

Предстои да бъде изяснено как фалшивата евробанкнота е попаднала в игралната зала.

Образувано е бързо производство и работата продължава под надзора на прокуратурата.

От полицията отново предупреждават гражданите и търговците да бъдат внимателни и да проверяват паричните знаци.

 

