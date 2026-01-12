Засякоха фалшива банкнота от 500 евро в Перник

Фалшива банкнота от 500 евро е засечена снощи в Перник. Установено е, че с нея е изплатена печалба в местно казино.
Сигналът в полицията е подал търговец от заведение за бързо хранене, където спечелилият банкнотата отишъл да пазарува, съобщи БНР.
Предстои да бъде изяснено как фалшивата евробанкнота е попаднала в игралната зала.
Образувано е бързо производство и работата продължава под надзора на прокуратурата.
От полицията отново предупреждават гражданите и търговците да бъдат внимателни и да проверяват паричните знаци.
