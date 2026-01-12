Децата ни изпращат сигнали, които не винаги умеем да уловим

Все по-често чувам възрастни да казват, че децата „са различни“, по-нетърпеливи, по-затворени, по-чувствителни. Понякога тези думи са изречени с тревога, друг път с безсилие. Рядко с осъждане. По-скоро с усещането, че нещо се случва, а ние не сме сигурни как да реагираме.

В практиката си все по-ясно виждам, че децата ни говорят. Не с думи, а с поведение. С отдръпване. С мълчание. С отказ. С протест. Въпросът не е дали ни изпращат сигнали, а дали умеем да ги уловим.

Често първата ни реакция е да търсим бързи решения

Повече контрол. Повече правила. Повече настояване. Или точно обратното, пълно отстъпване, защото не искаме да „натоварваме“ или „нараняваме“ детето. И в двата случая рискът е един и същ: да реагираме, без да сме разбрали какво стои зад поведението.

Дете, което не може да стои на място, често не казва „не искам да ви слушам“, а казва „не мога да понеса това напрежение“. Дете, което отказва да участва, невинаги е немотивирано. Често е несигурно или претоварено. Дете, което се противопоставя, не винаги търси конфликт. Понякога защитава граници, които никой не е разпознал навреме.

Има и по-тихи сигнали. Детето, което се отдръпва, мълчи или остава „незабележимо“, също говори. Понякога това е умора. Понякога страх. Понякога усещане, че няма място за него в групата или че няма кой да го чуе.

Напоследък все по-често се срещат и деца, които нямат приятели, избягват социални контакти и не искат да ходят на училище. Често не могат ясно да обяснят защо. За тях се казва, че са „затворени“, „интровертни“ или „просто такива“. Но зад това нежелание много често стои преживяване на несигурност, отхвърляне или дълбоко усещане за непринадлежност.

Съществува и още един сигнал, който често пропускаме

Това е детето, което е прекалено удобно. Послушно. Без претенции. Без въпроси. То рядко създава трудности, но понякога плаща висока цена, като се отказва от себе си, за да не разочарова възрастните.

Когато говорим за нуждата от разбиране, говорим за умението да различаваме тези сигнали. Не за да ги оправдаваме. Не за да търсим виновни. А за да се опитаме да разберем какво стои зад тях. Защото зад всяко поведение стои преживяване, а не просто липса на възпитание.

Проблемът започва тогава, когато бързаме с решенията. Когато реагираме с етикети, наказания или пълно отстъпване, без да си дадем време да чуем какво всъщност се опитва да ни каже детето. Липсата на яснота е проблем. Детето има нужда от рамка, за да се чувства сигурно. Рамката не е насилие. Тя е грижа.

В този процес родителите и учителите често се оказват под напрежение. Очакванията са много, времето е малко, а отговорността е огромна. Именно затова днес повече от всякога имаме нужда не от още рецепти, а от откровен разговор за децата. Разговор, в който няма обвинения. Няма бързи решения. А има споделен опит, различни гледни точки и готовност да се вслушаме.

Защото децата ни говорят всеки ден. Въпросът е дали имаме търпението и смелостта да ги чуем.

На 15 януари Фондация „Калпатару“ организира събитието „Откровен разговор за децата“. То няма да бъде лекция и няма да предлага универсални формули. Ще бъде пространство за въпроси, за споделяне и за търсене на по-дълбоко разбиране. Водещ ще бъде Благовест Белчев – водещ на цикъла „Посланията на Ведите“.

Специален гост ще бъде Даниела Северинова - преподавател, автор и вдъхновител, посветен изцяло на темата за връзката между родител и дете, и е сред малкото български специалисти, които успяват да съчетаят психология, педагогика, духовност и реален житейски опит в едно цялостно, меко и дълбоко трансформиращо учение за отношенията в семейството.

С над 30 години практика като педагог и обучител, водещ на групови процеси за осъзнато родителство, консултант по детско развитие и семейни отношения, както и лектор с автентичен стил на комуникация, тя говори не само от позицията на професионалист, но и от сърцето на майка с личен опит.

Даниела вярва, че всяко дете носи уникален вътрешен свят и че родителят е първият човек, който се докосва до този свят, затова нейната мисия е да помага на родителите да разбират по-добре емоциите на децата си, да общуват без напрежение и вина, да създават среда, в която детето се чувства видяно и прието, и да възпитават чрез спокойствие, уважение и присъствие, а не чрез страх или натиск.

Нейният стил е едновременно практичен, защото дава конкретни стъпки, фрази и модели на поведение, които могат да се приложат веднага, психологически обоснован, тъй като използва знания от съвременната детска психология, невронауката и емоционалната регулация, и духовен, но земен, защото говори за душата на детето, за избора на семейството и за духовното израстване без догма и проповеди, а чрез любов и осъзнатост.

Това, което хората най-много ценят в нея, е усещането за близост и естественост, практичността без излишна теория, дълбокото ѝ разбиране за вътрешния свят на детето, способността ѝ да превежда трудни теми на прост и ясен език, топлината, която създава доверие още в първите минути, и умението ѝ да помага на родителите да се свържат със своето вътрешно дете. Мнозина споделят, че разговорите с нея са като пътуване навътре – към собственото сърце и към сърцето на детето. Даниела е особено силна в темите за емоционалното развитие на децата, детските страхове, агресията и тревожността, ролята на родителя като стабилен модел за подражание, баланса между граници, правила и свобода, връзката между вътрешното състояние на родителя и поведението на детето, както и осъзнатото родителство като духовен път и разбирането за детето от гледна точка на душата.

„Откровеният разговор“ с нея е ценен, защото тя не се крие зад академични думи и тежки термини, а говори така, както би говорила една мъдра по-голяма сестра – честно, с уважение, без страх от трудните теми, без табута и без идеализиране. В тези разговори родителите често за първи път си позволяват да признаят, че ги е страх, че не се справят, че понякога губят търпение или че искат да обичат по-добре, но не знаят как, и именно тук Даниела помага – с яснота, с човечност и с дълбока мъдрост.