НАП и КЗП: Гражданите подават сигнали предимно свързани с цените на услугите

Не липсват обаче такива и за хранителните стоки

12.01.2026 | 16:59 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Днес ще проверим един сигнал за необоснована повишение на цените на услуги на бръснарница, като сигнала е посочено, че цените са вдигнати веднъж преди 1-ви януари. Цената на улугата за мъжко подстригване се е вдигнала от 35 на 40 лв. На 2-ри януари подателят на сигнала е проверил в страницата на въпросния салон и е забелязал, че цената е повишена от 40 лв. на 22 евро, което се равнява на над 43 лв. Това каза на брифинг гоорителят на НАП Анна Митова.

"Затова сега ще проверим този сигнал. Инспекторите ще снемат цените, които са налични в обекта. Ще изискаме информация за предоставяне на цените преди 1-ви януари. Ще сверим с данните от сигнала. Ако има нарушение, ще съставим акт", добави тя.

По думите ѝ гражданите подават сигнали, предимно свързани с цените на услуги, но такива не липсват и за хранитлните стоки. От началото на годината те са 1 000.

"От началото на годината приоритетно сме проверили над 500 фризьорски и козметични салони. От началото на годината сме проверили над 90 паркинга, 174 фитнеса, 24 обекта, които предоставят преводи и легализация, 28 обекта, предоставящи образоателни услуги. От октомври досега сме проверили над 600 хранителни магазина", обобщи Митова.

От началото на годината до момента са констатирани 28 нарушения, свързани с необосновано покачване на цените и са издадени 11 наказателни постановления. Те са на стойност 60 000 лв.

НАП КЗП проверки спекула евро лева
