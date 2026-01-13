Нови мерки за почистването на София, нямало бедствено положение

Всеки ден Столична община ще оповестява подробен график за почистването на отпадъците в критичните райони в София. Така на следващия ден ще може да се сверява дали работата е изпълнена своевременно. Това обяви на брифинг относно сметосъбирането в столицата Николай Неделков от Столичния инспекторат.

За момента нямаме индикация да се обявява бедствено положение, заяви той.

Всеки ден се справяме все по-добре, всеки ден се регистрират нови автомобили, в "Люлин" сметопочистването ще бъде възстановено в пълен график до края на месеца. Всички полагаме усилия за почистването на района, а кметът на "Люлин" освен да обвинява, нищо не прави, дори и в момента не е на работа, може да проверите за това, каза Неделков.

В четири от зоните вече са подписани анекси към договорите, за шеста зона (“Люлин” и “Красно село”) е сключен договор със „Софекострой“, а паралелно се работи и със собствен капацитет на общината.

В четвърта зона („Илинден“, „Надежда“ и „Сердика“) със заповед на кмета е разпоредено временно възлагане на дейностите по сметосъбиране на фирми от съседни райони.

Единият ден камионите започват от тези квартали и след това преминават към съседните зони, а на следващия – обратното. Целта е техниката да бъде използвана максимално ефективно и да не се допуска трайно натрупване на отпадъци в нито един от засегнатите райони.

От Столична община отрекоха твърденията, че в зона 3 /до борсата в "Слатина"/ е образувано нерегламентирано сметище. Според институцията става дума за временна претоварна точка, разположена далеч от жилищни сгради. По думите на Неделков площта се използва с цел по-голяма оперативност – камионите да правят повече курсове и да не губят време в директно пътуване до завода за отпадъци. Днес работата по разчистване на терена продължава.

В районите „Слатина“ и „Подуяне“ е въведен нов подход в почистването – вместо работа по стандартни графици, е преминато към почистване по карета, обясни директорът на инспектората. Причината е, че досега капацитетът на камионите не е позволявал да се обхванат всички проблемни точки. Новият модел, съгласуван със Столичното предприятие за третиране на отпадъци (СПТО) и районните кметове, позволява по-добро таргетиране на най-критичните зони.

Неделков посъветва гражданите да подават сигнали, ако видят опасни висулки по сгради, подлези и обществени места. Ако по жилищни сгради се образуват висулки, то отговорност на живущите е да ги премахат