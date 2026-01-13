Трансмоделът Ива Хаджи, родена като Иво, разбра, че има дъщеря и си я иска ВИДЕО

Преди осем месеца транссексуалният модел Ива Хаджи е направила фрапиращо разкритие. Жената, която е родена като Иво, разбрала, че има дъщеря на 7 години, което носи името Елена.

"Много исках да имам деца. Затова замразих сперма още на 18 години, когато започнах хормоналната терапия, за да се превърна в момиче", разказва 33-годишната Ива в подкаст.

Припомняме ви, че тя стана популярна преди осем години благодарение на предаването на Мартин Карбовски "Различните".

За да съхраняват материала безплатно, Ива се съгласява част от него да бъде използван за донорство и именно така се появява малката Елена. Семейство, което изпитвало затруднения да има собствени деца, се възползвало от тази опция на банката за семенна течност.

"Един приятел ме заведе в дома ѝ. Майката искаше да се запознае с мен. Така се случиха нещата. Като сцена от филм е. За съжаление, тя не живее в добри условия. Смятам да си я взема. Дъщеря ми има нужда от мен", обясни трансмоделът.

По думите ѝ родителите ѝ са наркозависими и сами са поискали моделката да си вземе детето.

Ива Хаджи е родена през 1993 г. Отгледана от баща си и двете си сестри в София. Още от дете посяга към кукли, гримове и рокли, признава си, че си е харесвала момченца. Година преди бала шокира всички, като се появява в училище с женски дрехи. Пътят към женската идентичност завършва преди 3 години в Тайланд, когато лекари отстраняват мъжкото й достойнство.

В момента живее с приятеля си Тодор, който знае за детето и я подкрепя. Малката Елена не е наясно с обстоятелствата, но по думите на Ива двете много си допадат.

"Викали са ме няколко пъти у тях да я гледам. Елена много ме харесва и все иска да си играем заедно, да рисуваме. Тя не знае, че съм ѝ родител. Скоро мисля да я взема, но трябва да се чувствам стабилна", признава Хаджи.