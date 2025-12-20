IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Костадинов поиска 100% машинно гласуване и място в ЦИК

"Да има представители на МВР вътре в избирателната комисия, когато се брои"

20.12.2025 | 12:13 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов поиска машинно гласуване при предсрочни избори, както и присъствие на МВР при броенето на разписките. Той се оплака и че неговата партия не е представена в ЦИК.

"На първо място - 100% машинно гласуване. Да има всяка една партия представителство в Централната избирателна комисия, ние пета година сме в парламента, нямаме представителство в ЦИК. Да се премахне изцяло ролята на "Информационно обслужване", да не брои. Ние предвиждаме по-голяма възможност на граждански наблюдатели да се включат, не партийни. Да има представители на МВР вътре в избирателната комисия, когато се брои", заяви пред БНТ Костадинов.

По думите му изборите най-вероятно ще бъдат в края на март и е хубаво българското общество да се политизира с цел по-висока избирателна активност.

"Народното събрание се превърна в една изключително пошла сцена", каза още Костадин Костадинов.

Според него се очаква спекула с цените след въвеждането на еврото в страната.

