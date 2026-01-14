IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Зърнопроизводител: Споразумението с Меркосур ще вкара опасни култури в ЕС

Eвропейското производство е по-екологично и здравословно, каза Илия Проданов

14.01.2026 | 20:07 ч. 16
Кадър: Нова телевизия

С подписването от ЕС на търговско споразумение с държавите от Меркосур със сигурност ще внесем опасни култури в Европа. Такова мнение изрази пред Нова тв председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Илия Проданов.

Български земеделци ще се включат в общоевропейски протест на 20 януари в Страсбург срещу планирания договор. В блока Меркосур влизат Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. Според производителите това ще доведе до по-евтин внос от Латинска Америка и ще постави местното земеделие под сериозен натиск. 

„Споразумението със сигурност не е между равнопоставени държави. Страните от Меркосур произвеждат културите, с които ние се занимаваме, с изключително занижени екологични стандарти, с много по-ниска себестойност от нас. Отварянето на пазара за тези държави към Европа ще доведе до още по-големи фалити в сектор „Земеделие“ в целия ЕС. Европейското производство е по-екологично и здравословно. Със сигурност може да внесем нещо опасно. Около 90% от активните вещества, които сме използвали преди повече от 20 години, са забранени в Европа, но продължават да се използват в Южна Америка“, уточни Проданов.

Той допълни, че по данни на американското министерство на земеделието 99% от соята и 95% от царевицата в Бразилия са генномодифицирано производство.

По думите му зърнопроизводителите са изпратили писма до институциите и властите в страната с искане за среща още преди месеци, но до момента нямат отговор.

споразумение Меркосур Илия Проданов зърнопроизводител
