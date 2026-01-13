IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Българските земеделци ще се включат в протеста в Страсбург срещу Меркосур

Общоевропейският протест ще се проведе на 20 януари

13.01.2026 | 08:40 ч. 14
БГНЕС/EPA

БГНЕС/EPA

Българските земеделци ще се включат в общоевропейския протест на 20 януари в Страсбург срещу предстоящото подписване на Споразумението между ЕС с търговския блок Меркосур, в който влизат Аржентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай.

Демонстрацията е срещу договореностите, които според производителите ще позволят внос на европейските пазари на по-евтини стоки от Латинска Америка.

Страните от Европейския съюз одобриха търговското споразумение с Меркосур с квалифицирано мнозинство, с което се отвори пътят към създаването на най-голямата зона за свободна търговия в света. Решението идва след близо 25 години трудни и често прекъсвани преговори със страните от Южна Америка.

Въпреки одобрението, сделката остава спорна. Франция, Полша, Австрия, Ирландия и Унгария гласуваха „против“, а Белгия се въздържа. Италия подкрепи споразумението, след като по-рано настояваше за отлагане и допълнителни защитни механизми за фермерите.

Мащабната и сложна сделка предизвика остри реакции сред фермерите, породи сериозни резерви в редица европейски столици и се превърна в източник на политическо напрежение в ЕС.

Тагове:

Меркосур протести Европа
