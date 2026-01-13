Борисов: ПП-ДБ искат да направят във всички градове боклучарник като в София ВИДЕО

Според лидера на ГЕРБ Бойко Борисов ПП-ДБ искат да направят във всички градове боклучарник като в София. Това заяви той на събитие в Стара Загора, където заедно с кмета на града Живко Тодоров говорят пред симпатизанти на партията. От няколко дни Борисов е започнал обиколна на областните градове в страната.

"Колеги от други партии искат оставката на Терзиев, а аз считам, че той трябва да седи до края, за да виждат всеки ден и софиянци, и от другите градове, какво значи да управляват от ПП-ДБ. Защото те искат цялата власт", коментира лидерът на ГЕРБ. "Терзиев трябва да стои като пример какво могат ПП и ДБ. Всеки ден софиянци да разбират за какво са говорили. И понеже тези хора, единственото което ги интересува, е оправдание и къса памет на хората, затова пак ще повторя, че в СОС членовете на ГЕРБ подкрепиха структурата на кмета, за да няма оправдания и да търси причините другаде. Да не може да се оплаче."

Според него силният ГЕРБ ги е държал нещата в норма по време на сглобката.

"За да приключа с тях, вчера в разговора с 30-40 кмета казах, че протестите са платени, но не уточних, това е моя грешка. Дори казах, че ми свършиха и златна работа. Тука по-старите хора знаят, навремето в Симеоново бяхме три факултета и колегите от ДС учеха, че да направиш компромат той трябва да бъде такъв, че да се отвратиш от себе си или да си послужиш с истини, добре подбрани и като сложиш лъжите, те да изглеждат автентично", обясни Борисов.

Той подчерта, че антиправителствени протести през декември не са били платени, но все пак се знае, че зад тях има и финансиране, понеже се е очаквало да има провокатори и размирици. Вчера Борисов каза, че "контрабандисти и дедесари са финансирали протестите".

"Вчера избухнаха, защото им напомниха комунистическото минало. Няма кой да плати 100 хиляди души. Те самите предупреждаваха за провокатори, сенчести босове се показваха, лихвари. Никога нямаше да се съглася да се самосвалим, защото в зала имаха малко депутати и не можаха да свалят правителството. Хората, които гласуват за тях да чуят това. Те умеят да преиначават", каза още той.

Той допусна, че "десетки хиляди" са отишли там по своя воля и им се извини за думите си от вчера.

Борисов заяви, че ПВУ е бил "абсолютно провален план" и добави, че Томислав Дончев е направил чудеса, за да влязат на 4 млрд. в България в края на годината.

"Над 7 милиарда евро е събрала Теменужка Петкова от бюджета за разлика от този на Асен Василев", спомена лидерът на ГЕРБ.

Той допълни още, че почти нищо не се е променило в София от времето на управление на ГЕРБ.

"В момента ние сме единствената държава, в която хората се разхождат нощем по улиците, носят си часовниците. В Европа не можеш да носиш на улицата часовниците. Нашите бизнесмени, богатиге хора, чак като се приберат в България, тогава си слагат часовниците. България в момента е най-сигурното и спокойно място", каза още Борисов.

Той отново отбеляза, че ГЕРБ са били против "зелената сделка". Според него рецесията в Европа на първо място е заради скъпите енергийни източници.