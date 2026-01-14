Въпреки хаоса в залата НС свали охраната от НСО за редовите депутати

Парламентът свали охраната на редовите депутати с промени в Закона за НСО. Предложението беше на ПП-ДБ и е за махане на законовата възможност службата да пази редови депутати и "други лица, свързани с националната сигурност, посегателството спрямо които би подронило, отслабило или създало затруднения на властта в Републиката", ако има заплаха за тяхната сигурност.

Проектът мина на първо четене със 115 гласа "за" от ПП-ДБ, "Възраждане", ИТН, АПС, МЕЧ, "Величие" и четирима от БСП. "Против" гласуваха 95-има: ГЕРБ, ДПС, един от БСП и четирима от независимите депутати, пишат от "24 часа".

"Целта на този законопроект е много ясна - да покаже, че народните представители не сме специални, че НСО няма причина да ни охранява само защото сме депутати или защото някой е много важен за националната сигурност и трябва НСО да го охранява. НСО трябва да охранява председателя, министър-председателя, президента и другите, описани в закона, но няма причина 240 народни представители да имаме тази специална привилегия. Няма причина да има и лица като Пеевски, които се движат с охрана, която сигурно е по-голяма от тази на председателя, президента и премиера взети заедно", обясни като Божидар Божанов.

Предложението беше внесено от ПП-ДБ, които искаха конкретно свалянето на охраната на лидера на ДПС Делян Пеевски, който и понастоящем е пазен от НСО. Любопитното е, че днес точката е част от дневния ред именно по предложение на ДПС. Днес е първата работна сряда от месеца и всяка партия може да прави предложения за дневния ред.

Първи за изказване излезе Златан Златанов от "Възраждане", който се усъмни защо движението е внесло идеята. Припомни, че наскоро и неговата партия имаше подобно предложение, но то не срещна подкрепа и попита как сега ДПС е решило да "прегърне идеята под авторството на ПП-ДБ".

"Не би следвало народният представител да ползва охрана, а неговата безопасност да е приравнена на тази на един общински съветник. Затова МВР би могло да я поеме, а и не считам, че сме толкова застрашени и има някакви заплахи спрямо нас. Няма как да не подкрепим законопроекта, понеже в него са иплементирани идеи на "Възраждане", каза Златанов.

Николай Радулов от МЕЧ обясни, че отдавна се говори да се намали кръгът от охранявани лица, както и че той я приветства. Според него обаче в сегашните промени на закона за НСО трябва да се остави охраната на заместник-шефовете на парламента, тъй като във всеки един момент те може да се окажат председатели.

Законопроектът предизвика хаос в залата. Преди гласуването ГЕРБ поискаха 15 минути почивка. После заседанието беше подновено, гласуването мина, а ПП-ДБ поискаха проектът да мине и на второ четене. Водещият заседанието Костадин Ангелов от ГЕРБ не позволи, като обясни, че "Възраждане" и МЕЧ са направили заявки да внесат промени между двете четения. Чу се, че лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов вика от мястото си, че няма да внасят промени, колегата му Златанов настоя, че законът трябва да влезе в сила възможно най-бързо. Маноил Манев от ГЕРБ излезе да обясни, че "законът е абсолютно невменяем".