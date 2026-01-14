IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
ЦИК: Тестването на машините излиза извън нашите правомощия

Независимо дали гласуването е с хартиени бюлетини или с машини, прилагаме принципите на прозрачност

14.01.2026 | 19:52 ч. 4
Снимка: БГНЕС

Независимо дали гласуването е с хартиени бюлетини или с машини, Централната избирателна комисия (ЦИК) прилага принципите на прозрачност, законосъобразност и доверие в изборния процес, съобщиха от комисията. 

Те допълват, че в постъпилото искане за тестове на машините се съдържат предложения, които излизат извън правомощията на ЦИК. Процедурите и сроковете са ясно разписани в Изборния кодекс и не е допустимо заобикаляне на законовите норми.

ЦИК подкрепя инициативи, които допринасят за гарантиране на надеждността и сигурността на технологиите в изборния процес, но само при стриктно спазване на законоустановения ред.

От комисията напомнят, че удостоверяването на съответствието на машините и софтуера с нормативните изисквания се извършва преди всеки избор от компетентните органи – Министерство на електронното управление (МЕУ), Български институт по метрология (БИМ) и Българския институт за стандартизация (БИС). Партии, коалиции, наблюдатели и неправителствени организации винаги имат осигурен от ЦИК достъп до процеса, до изходния код и документацията, както е посочено в чл. 213а и чл. 213б от  Изборния кодекс. За всеки избор има доклад и решение на компетентните органи, които гарантират институционална и експертна оценка относно сигурността и съответствието със закона на машините и софтуера.

Божидар Божанов, съпредседател на „Да, България" призова ЦИК да организира публично и експертно тестване на машините за гласуване, за да бъде сложен край на спекулациите и технологично невярната информация около изборния процес.

