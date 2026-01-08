IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Възможно ли е да е имало фалшифициране на избори с машини в САЩ и България?

Коментар на Ваня Нушева и Стоил Стоил в “Директно”

08.01.2026 | 21:47 ч. 7
Машините за гласуване на изборите отново са заподозрени. Не от прокуратура, не от избирателна комисия, а от един пост в социалните мрежи. Илон Мъск - човекът, който изпраща ракети в Космоса и управлява глобални платформи за влияние - хвърли тежко обвинение: че машините за гласуване “Смартматик“, използвани в САЩ и в България, са участвали във фалшифициране на избори. Всъщност тук започва истинският проблем. 

Дали пост в социалните мрежи се превръща в аргумент, а съмнението - в присъда.

Почти едновременно се появява и обратната теза: че именно тези машини са помогнали да бъдат разкрити изборни измами - включително във Венецуела. Не инструмент на манипулацията, а нейният враг. Две напълно противоположни версии. И нито една от тях не се решава с емоции, лозунги или политически удобни страхове.

Дебат по темата в студиото на "Директно" с преподавателя по избирателни системи Ваня Нушева и изборния експерт Стоил Стоилов.

Вижте повече във видеото на Bulgaria ON AIR.

