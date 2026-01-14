Започна протестът в София, искането - 100% машинен вот СНИМКИ

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg 1 / 15 / 15

Граждани протестират в района около сградата на Народното събрание, президентството, Министерския съвет и Българската народна банка.

Събитието е под наслов „За честни и справедливи избори и 100% машинно отчитане на изборните резултат“ и е организирано от ПП-ДБ. На фасадата на сградата на президентството се прожектира надписът "Мафията не обича машините".

Движението в района на Ларгото и булевардите „Цар освободител“ и „Княз Александър Дондуков“ е ограничено.

Протестите ще продължават, докато могат да влияят на управляващите. Хората тук са истинската сила и ние разчитаме на тях. Хиляди вече са зад нас и искат същото – 100% машинно гласуване, каза съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.

„Възраждане“ също организира протест пред парламента. Той е срещу някои от предложенията за прекрояване на изборните правила, по-конкретно - срещу въвеждането на сканиращи устройства за преброяване на гласовете.

Няма заявено шествие.