IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 105

Започна протестът в София, искането - 100% машинен вот СНИМКИ

На фасадата на сградата на президентството се прожектира надписът "Мафията не обича машините"

14.01.2026 | 18:30 ч. Обновена: 14.01.2026 | 18:46 ч. 82

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

1 / 15

Граждани протестират в района около сградата на Народното събрание, президентството, Министерския съвет и Българската народна банка.

Събитието е под наслов „За честни и справедливи избори и 100% машинно отчитане на изборните резултат“ и е организирано от ПП-ДБ. На фасадата на сградата на президентството се прожектира надписът "Мафията не обича машините". 

Движението в района на Ларгото и булевардите „Цар освободител“ и „Княз Александър Дондуков“ е ограничено.

1

Протестите ще продължават, докато могат да влияят на управляващите. Хората тук са истинската сила и ние разчитаме на тях. Хиляди вече са зад нас и искат същото – 100% машинно гласуване, каза съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.

„Възраждане“ също организира протест пред парламента. Той е срещу някои от предложенията за прекрояване на изборните правила, по-конкретно - срещу въвеждането на сканиращи устройства за преброяване на гласовете.

Няма заявено шествие.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

протест
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem