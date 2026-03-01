IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Сачева: Йотова да реши дали да свика КСНС

Гюров не е избран, той е назначен и затова отговорността за националната сигурност се носи от парламента

01.03.2026 | 16:45 ч. 10
Снимка: БГНЕС

Йотова да прецени на базата на информацията, която получава от службите, дали да свика КСНС. Това заяви Деница Сачева от ГЕРБ-СДС, предаде БГНЕС.

По думите ѝ "не е добра практика Съветът по сигурността в служебно правителство да прави заседания на тъмно без да свика парламента". Сачева подчерта, че в момента страната е в условия на служебен кабинет и напомни правилата, по които работи този орган.

"Гюров не е избран, той е назначен и затова в този смисъл отговорността за националната сигурност се носи от парламента", заяви тя.

Сачева определи случващото се в Близкия изток като "сериозна геополитическа ескалация", но добави, че според нея няма основания за тревога от военна заплаха за България. Тя изтъкна, че членството на страната в НАТО е ключов фактор за сигурността ѝ в настоящата ситуация.

В критика към действията на служебния кабинет Сачева посочи, че с поведението си правителството рискува "да остане в историята не като служебно правителство по конституция, а служебно по назначение", защото се опитва да реализира "служебни победи и служебни загуби".

