Напрежение: Божанков иска отстраняване на "престъпник" от НС, Назарян го поряза

Депутатът от „Продължаваме промяната“ – „Демократична България“ Явор Божанков поиска отстраняване от парламента на "осъждан престъпник", председателят на парламента му наложи забележка заради това, че прави внушения и не е представил никакви доказателства. Божанков обяви от трибуната: „Вашият осъждан престъпник“ продължава да е в сградата на Народното събрание.

Вчера той също направи изказване от трибуната на парламента, в която възнегодува, че Рая Назарян е допуснала в сградата на парламента осъден престъпник, който тероризира депутатите от ПП-ДБ. Тогава тя му отговори, че сред документите за допуск до парламента не се изисква „Свидетелство за съдимост“, а и народни представители от ГЕРБ-СДС също са обект на подобно агресивно поведение. В същото време уточни, че ще бъде направена проверка.

Днес Явор Божанков обяви и името на "престъпника“ – Симеон Милков, който по думите му е "осъждан за престъпления от общ характер“. Депутатът от ПП-ДБ разказа, че Милков помагал на кандидата на ГЕРБ на местните избори в Горна Оряховица. Добави и че представил доказателства за цинично и брутално поведение, на което депутатите от неговата група ставали свидетели всеки ден.

След това Божанков уточни, че на въпросните избори, на които Милков "помагал“, в едно село били регистрирани 200 души на един адрес и лично председателят на общинския съвет – тогава от ГЕРБ – ги извозвал организирано до секциите – нещо, което било заснето от bTV.

Божанков твърди, че достъпът на въпросния човек до институцията се осъществява с цел той да "тероризира народни представители от ПП-ДБ", поради което настоя занапред този достъп да бъде прекратен.

В отговор председателят на парламента Рая Назарян наложи наказание "забележка“ на депутата от ПП-ДБ заради направените от него внушения от трибуната. Тя призова за спазване на официалния ред и предоставяне на конкретни данни.

"Не сте ми представили никакви доказателства, казах ви да ме сезирате с конкретика и факти, за да мога да взема отношение, опишете всички случаи, на които сте станали свидетел“, заяви Назарян.

Председателят на Народното събрание допълни, че е необходимо технологично време и основание за реакция: "Сезирайте ме, за да може да бъде направена проверка, подайте сигнал, за да бъде разгледан".