Пилотен проект в София за изхвърляне на лекарства с изтекъл срок на годност

В началото на януари Столична община с подкрепата на аптеки SOpharmacy стартира пилотна инициатива за изхвърляне на лекарства с изтекъл срок на годност в специализирани контейнери в аптеки SOpharmacy. Инициативата е част от екологичната стратегия на Oбщината и социално устойчивата политика на SOpharmacy.

В пилотната фаза в 5 обекта SOpharmacy в София ще бъдат разположени специализираните контейнери за лекарства с изтекъл срок, като фирма Екосейф по поръчка на Столична община ще има ангажимента да осъществява специализираното правилно унищожаване на предадените лекарства. На база експертния опит, за да бъде наистина ефективна подобна инициатива, е важно да тя да бъде подкрепена с информационна кампания.

Затова Столична община и аптеки SOpharmacy са разработили

материали на достъпен език за проблема, нашата роля като граждани в разрешаването му, както и какво точно може да бъде изхвърляно в специализираните контейнери.

Амбицията на Столична община и SOpharmacy е за в бъдеще да разширява броя на обектите SOpharmacy, в които ще могат да се предават лекарства с изтекъл срок на годност.

„Много пъти сме казвали, че изхвърлянето на лекарства в обикновените контейнери за битови отпадъци е опасно, защото много от активните вещества в тях могат да достигнат до почвата и водата, да навредят на хората и животните. Нашата цел е да предприемем активни действия в тази посока и да насърчим обществото да се отнася отговорно към това. Именно затова създадохме този пилотен проект, с вълнение ще следим ефекта и се радваме, че зад нас застанаха като партньори именно аптеки SOpharmacy, за които грижата за здравето е мисия“, споделя г-жа Надежда Бобчева, зам.-кмет по

екология на Столичната община.

„Повечето семейства в България имат домашна аптечка или иначе казано шкаф с най-важните лекарства за тяхното здраве. За десетгодишния ни опит клиенти многократно са търсили съвет от нашите фармацевти какво да направят с тези лекарства, които са с изтекъл срок – къде да ги изхвърлят

или как да ги унищожат. Радваме се, че сега имаме възможност да им помогнем с много повече от съвет и сме благодарни, че Столична община припозна именно аптеки SOpharmacy за партньор. Макар и пилотен, този проект съответства на нашето разбиране, че да си истински грижовен значи да се грижиш не само за себе си и околните, но и за околната среда,“ споделя Виолета Цигова, оперативен директор на аптеки SOpharmacy.

Списък на участващите аптеки SOpharmacy със специализирани контейнери:

1. SOpharmacy Витоша София -> кв. Център, бул. Витоша 60

2. SOpharmacy Парадайз МОЛ София -> кв. Хладилника, бул. Черни връх 100, Mall Paradise

3. SOpharmacy Кауфланд 4-ти км София -> бул. Д-р Г.М. Димитров 12, супермаркет К

4. SOpharmacy Овча Купел София -> ж.к. Овча купел 1, ул. Монтевидео 37

5. SOpharmacy Ломско шосе София - > ж.к. Надежда 2, бул. Ломско шосе 34 (Хали Надежда)