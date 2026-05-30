Вълчев: Няма как да се справим, ако младите не виждат бъдещето си тук

Министърът на образованието Георги Вълчев заяви, че България няма как да се справи като държава, ако младите хора не виждат бъдещето си тук. Той каза това по време на среща с ръководителите на групи, участващи в Националния туристически поход по стъпките на Ботев "Козлодуй - Околчица". Срещата се проведе в село Баница, община Враца.

"Децата трябва да бъдат обгрижвани, да бъдат напътствани, защото само така могат да станат достойни българи, достойни граждани. И искам да ви изкажа моята огромна благодарност затова, че се ангажирате с това дело. Дано в следващите години тази традиция да се усилва още повече, още повече деца да увличате, защото няма как да се справим като страна, ако след нас младите не видят бъдещето си тук. И мисля, че такъв тип събития, които почитат такива знаменателни личности като Ботев, като неговите другари, действително допринасят да започнем едно смислено дело в образованието и в страната ни", каза министърът, цитиран от БТА.

Георги Вълчев благодари на кмета на Враца Калин Каменов за усилията му да поддържа традицията на похода от Козлодуй до Околчица. Министърът изрази надежда, че през следващите години в инициативата ще се включват не само ученици, но и повече малки деца.

В срещата участваха още генералният директор на БТА Кирил Вълчев, кметът на село Баница Владимир Вълов, ръководителят на похода Евгени Филипов и представители на групите, включили се в националната туристическа инициатива.

Днес е четвъртият ден от най-голямата туристическа инициатива у нас. Тази година походниците са над 1800 души от цялата страна. Те ще нощуват край селото, а утре ще продължат към местността "Речка" в подножието на Врачанския Балкан.