Синди Крауфорд сподели за здравословен проблем, който тайно я мъчи от 10 години

Синди Крауфорд разкри, че има блефароптоза, здравословно състояние, което причинява увиснали клепачи.

60-годишната красавица сподели в ново интервю за People, че страда от този проблем през последното десетилетие.

„Спомням си, че преди около 10 години, след като навърших 50 години, ме попитаха за една реклама дали мога да започна снимки в 6:00 сутринта, а аз им отговорих, че мога да ставам рано, но лицето ми не се събужда до 9:00, така че просто не трябва да планират никакви близки кадри.“

Крауфорд си спомня, че когато е била пред камера по това време, е забелязвала, че „очите ѝ просто не са толкова закачливи, колкото някога са били“.

Иконата от 90-те също така каза, че гримьорите трябвало да повдигат оптически клепачите ѝ, когато са ѝ правили грим, заради състоянието ѝ.

Супермоделът призна, че гримьорите са имали проблеми с работата с нея заради състоянието ѝ. Тя разкри още, че са минали осем години, докато е научила, че има капки за очи, които могат да ѝ помогнат с блефароптозата.

„Преди около две години моят дерматолог ми каза за тези капки като нещо, което може да помогне на очите ми да изглеждат малко по-широко отворени и будни. Така че ги опитах“, обясни тя.

