РИОСВ следи въздуха след пожара край Стара Загора СНИМКИ

Снимки: БГНЕС 1 / 6 / 6

Екипи на РИОСВ - Стара Загора са на място след пожара, възникнал на площадка за сепариране и съхранение на пластмасови отпадъци край Стара Загора, по пътя за село Хрищени.

Сигналът за инцидента е подаден днес малко след 16:00 часа. По първоначална информация огънят е обхванал голямо количество пластмасови отпадъци, складирани на открит терен. Данните от мястото сочат, че горят над 50 тона отпадъци. Четири екипа на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" работят по овладяването на пожара.

А гражданите, живеещи в района на пожара в склад за пластмасови отпадъци срещу гробищния парк на Стара Загора, да затворят плътно прозорците на домовете си и да избягват движение навън в близост до пожара. Това предупреждади областният управител доц. д-р Калоян Дамянов, цитирана от БТА.

Започват измервания на въздуха

РИОСВ - Стара Загора започва допълнителни измервания на качеството на атмосферния въздух в района. Експерти на инспекцията и Регионална лаборатория - Стара Загора са на терен и проследяват показателите за качество на въздуха.

Заради характера и мащаба на инцидента мониторингът ще продължи няколко последователни дни. Ще се следи динамиката на показателите както в района на пожара, така и в близките населени места.

По указание на министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова се разполага мобилна автоматична станция за контрол на качеството на атмосферния въздух. Тя ще бъде позиционирана в най-близкото до пожара населено място и ще извършва непрекъснати измервания на показателите за качество на въздуха.

Няма данни димът да се насочва към Хрищени

По първоначална информация най-близкото населено място - село Хрищени, се намира на около 4 километра от площадката. Към момента няма данни димният облак от пожара да се придвижва към селото.

Компетентните институции препоръчват на гражданите в близост до района на пожара да ограничат престоя си на открито и да не напускат домовете си, освен при необходимост, докато ситуацията бъде овладяна.

Експертите на РИОСВ - Стара Загора следят развитието на обстановката в координация с органите на пожарната безопасност и защита на населението, както и с останалите компетентни институции.

МОСВ ще информира своевременно обществеността за резултатите от извършваните измервания и за развитието на ситуацията, пише БГНЕС.