Николай Попов: Няма да участвам в листи, неудобен съм за партиите

Николай Попов отхвърли всякакви спекулации и заяви, че няма да участва в листи на ГЕРБ или ПП-ДБ и дори няма да гласува на предсрочните избори. Никога няма да предам каузата на Сияна. Тя е моето дете и е част от душата ми, заяви той в пост в социалните мрежи.

"На тези избори няма да гласувам нито за ГЕРБ, нито за ППДБ. Нито пък ще участвам в техните листи. Никой не ми е предлагал подобно нещо и няма да ми предложи. На тях не им трябват хора с мнение, а натискачи на копчета. Никога не бих приел подобно „предложение“. През годините съм отказвал много пъти.

Партийните лидери търсят най-вече послушни хора. Цялата тази система на подчинение и бездушие доведе и до трагедията със Сияна. Зад големите транспортни фирми стоят огромни интереси, защото тези фирми често са замесени в трафик на наркотици, цигари и други забранени стоки. Дрогата у нас не идва по въздух, а по море и суша.

Обърнете внимание колко дрогирани водачи „хваща“ МВР всеки ден. От къде идват тези наркотици? От аптеката, бакалията или падат от небето? Всеки установен пиян или дрогиран водач с над 1.2 промила е разкрито престъпление. По този начин МВР отчита огромна разкриваемост. Колко пъти чувате за задържани наркодилъри и трафиканти? Има такива случаи, но обикновено това са хора, които не са си платили предварително. А после могат да си платят. На съда например. По-скъпо е, но пак става. Така действа системата у нас.

Сами виждате как ме нападат от всички страни – и управляващи, и опозиция. Причината е проста: не съм удобен и казвам повече, отколкото искат да чуете. Ще продължавам да бъда „камъче в обувката“ на всяка власт, независимо дали ме забраняват за участие в медиите. Само вчера тук са ме прочели и видели над 2.3 милиона души.

Не е в интерес на политиците да продължават да ме заглушават. Това само ме предизвиква да скоча в тяхното блато, а ефектът няма да бъде никак приятен за тях. Много хора ме моят точно за това.

Никога няма да предам каузата на Сияна. Тя е моето дете и е част от душата ми. Това е кауза не само за нея, а за всички деца и родители.

Всякакви други твърдения са тежка демагогия. Това е моята сила и заради нея продължавам напред. Как ще продължим зависи от всички нас. Пак повтарям без вас и подкрепата ви не мога да постигна нищо".