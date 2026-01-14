IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 105

Борисов: ГЕРБ подкрепя гласуване със сканиращи машини

Целта е да бъде изключен човешкият фактор

14.01.2026 | 18:20 ч. Обновена: 14.01.2026 | 18:20 ч. 19
Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Снимка: Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

ГЕРБ подкрепя предложените промени в Изборния кодекс за въвеждане на гласуване със сканиращи машини, съобщи лидерът на партията Бойко Борисов в профила си във Фейсбук. По думите му целта е да бъде изключен човешкият фактор, за да бъдат избегнати всякакви грешки при броенето.

В случай че служебното правителство, което би следвало да изпълни такова решение на Народното събрание и да осигури сканиращите устройства, не успее да го направи, ГЕРБ счита, че е най-добре да остане сега действащият Изборен кодекс за гласуване едновременно с машини и хартиени бюлетини, добавя Бойко Борисов.

Свързани статии

Лично аз съм против промени в Изборния кодекс в "12 без 5" непосредствено преди изборите, пише още Борисов. 

По-рано днес заседанието на парламентарната комисия по конституционни и правни въпроси, на което се предвиждаше депутатите да разгледат на първо четене промени в Изборния кодекс (ИК), внесени от "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ), с които се въвежда 100% машинно гласуване, беше отменено. В дневния ред беше и второто четене на общ законопроект за изменения в ИК.

Предложенията за промени в начина, по който да се провеждат изборите, бяха акцент в декларациите на парламентарните групи по време на първото заседание на 51- вото Народно събрание за тази година.

Искаме 100% машинно гласуване, но не с тези машини, а със сканиращи устройства, които да бъдат интегрирани в секциите, където българските избиратели ще дадат гласа си, каза вчера зам.-председателят на парламентарната група на „Има такъв народ“ (ИТН) Станислав Балабанов на брифинг пред медиите.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

бойко борисов герб
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem