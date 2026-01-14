Борисов: ГЕРБ подкрепя гласуване със сканиращи машини

ГЕРБ подкрепя предложените промени в Изборния кодекс за въвеждане на гласуване със сканиращи машини, съобщи лидерът на партията Бойко Борисов в профила си във Фейсбук. По думите му целта е да бъде изключен човешкият фактор, за да бъдат избегнати всякакви грешки при броенето.

В случай че служебното правителство, което би следвало да изпълни такова решение на Народното събрание и да осигури сканиращите устройства, не успее да го направи, ГЕРБ счита, че е най-добре да остане сега действащият Изборен кодекс за гласуване едновременно с машини и хартиени бюлетини, добавя Бойко Борисов.

Лично аз съм против промени в Изборния кодекс в "12 без 5" непосредствено преди изборите, пише още Борисов.

По-рано днес заседанието на парламентарната комисия по конституционни и правни въпроси, на което се предвиждаше депутатите да разгледат на първо четене промени в Изборния кодекс (ИК), внесени от "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ), с които се въвежда 100% машинно гласуване, беше отменено. В дневния ред беше и второто четене на общ законопроект за изменения в ИК.

Предложенията за промени в начина, по който да се провеждат изборите, бяха акцент в декларациите на парламентарните групи по време на първото заседание на 51- вото Народно събрание за тази година.

Искаме 100% машинно гласуване, но не с тези машини, а със сканиращи устройства, които да бъдат интегрирани в секциите, където българските избиратели ще дадат гласа си, каза вчера зам.-председателят на парламентарната група на „Има такъв народ“ (ИТН) Станислав Балабанов на брифинг пред медиите.