IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 110

Патрулка падна в дере край Ягодина, пострада полицай

Колата се е опитала да заобиколи паднали камъни

15.01.2026 | 19:44 ч. 0
БГНЕС

БГНЕС

Полицейски автомобил падна в дере край село Ягодина, съобщи за БТА Елена Стоилова – говорител на Областната дирекция на МВР в Смолян. Инцидентът е станал на метри от селото при опит водачът на патрулния автомобил да заобиколи паднали камъни. Пътят бил заледен и колата е паднала в дерето.

Ранен е 48-годишен полицейски служител, който е бил пътник. Той е получил контузно-охлузни рани в областта на главата, без опасност за живота. Оказана му е медицинска помощ на място и е прегледан във Филиала на спешна медицинска помощ в Девин и е освободен за домашно лечение.  

Водачът на патрулката е изпробван за употреба на алкохол и наркотични вещества. Резултатите и от двете проби са отрицателни.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

полиция полицейска кола заледен път инцидент дере
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem