Патрулка падна в дере край Ягодина, пострада полицай

Полицейски автомобил падна в дере край село Ягодина, съобщи за БТА Елена Стоилова – говорител на Областната дирекция на МВР в Смолян. Инцидентът е станал на метри от селото при опит водачът на патрулния автомобил да заобиколи паднали камъни. Пътят бил заледен и колата е паднала в дерето.

Ранен е 48-годишен полицейски служител, който е бил пътник. Той е получил контузно-охлузни рани в областта на главата, без опасност за живота. Оказана му е медицинска помощ на място и е прегледан във Филиала на спешна медицинска помощ в Девин и е освободен за домашно лечение.

Водачът на патрулката е изпробван за употреба на алкохол и наркотични вещества. Резултатите и от двете проби са отрицателни.