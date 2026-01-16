Садъков от АПС обясни защо са върнали третия мандат на Радев

В историята си нашата политицеска сила е реализирала два успешни трети мандата в България, но има значение в каква ситуация е държавата и нашата отговорност към държавата, институциите, демокрацията, е много висока, за да си позволим да имаме опити. Отговорността ни към тази ситуация ни даде решението. В този парламент генна модификация не може да произведе нещо положително.

Това заяви Хайри Садъков от АПС, след като върна третия мандат на Румен Радев неизпълнен.

"Трябва да положим максимални усилия и да работим за честни и прозрачни избори. Но, нека благодарим на президентската институция за жеста и оценката към нашите сериозни усилия да се промени ситуацията в държавата. Ние бяхме на площадите още преди година и половина", заяви Садъков и добави: "Ние не само чухме, но и съпреживяхме хората на площадите декември месец, защото имаме всичко, което се случи миналата година, в главите си."

Садъков изрази надежда българските граждани да са активни на изборите и отказа да даде конкретна дата кога да бъдат изборите.

"Върнахме мандата с идея да подпомогнем с процеса на реализация на честни и прозрачни избори", допълни той.