Садъков от АПС обясни защо са върнали третия мандат на Радев

Отговорността ни към тази ситуация ни даде решението, заяви той

16.01.2026 | 11:10 ч. 0
Снимка: Димитър Кьосемарлиев

Снимка: Димитър Кьосемарлиев

В историята си нашата политицеска сила е реализирала два успешни трети мандата в България, но има значение в каква ситуация е държавата и нашата отговорност към държавата, институциите, демокрацията, е много висока, за да си позволим да имаме опити. Отговорността ни към тази ситуация ни даде решението. В този парламент генна модификация не може да произведе нещо положително. 

Това заяви Хайри Садъков от АПС, след като върна третия мандат на Румен Радев неизпълнен. 

"Трябва да положим максимални усилия и да работим за честни и прозрачни избори. Но, нека благодарим на президентската институция за жеста и оценката към нашите сериозни усилия да се промени ситуацията в държавата. Ние бяхме на площадите още преди година и половина", заяви Садъков и добави: "Ние не само чухме, но и съпреживяхме хората на площадите декември месец, защото имаме всичко, което се случи миналата година, в главите си."

Садъков изрази надежда българските граждани да са активни на изборите и отказа да даде конкретна дата кога да бъдат изборите. 

"Върнахме мандата с идея да подпомогнем с процеса на реализация на честни и прозрачни избори", допълни той. 

АПС трети мандат Хайри Садъков
