Внезапно почина врачанския бизнесмен Гери Ченчаджията

Близки и приятели ще се простят с него на 19 януари

16.01.2026 | 15:05 ч. 15
Снимка: Пиксабей

Тази сутрин внезапно е починал врачанският бизнесмен Веско Каменов, известен като Гери Ченчаджията.

По-рано по време на работа в бетоновия възел му прилошало и близките му подали сигнал на тел. 112.

Пристигналата линейка заварила Гери Ченчаджията обилно да кърви. Мъжът незабавно бил качен и транспортиран към болницата, но по пътя починал от остра кръвозагуба.

По неофициална информация причината за смъртта е чернодробна цироза, при която в крайния си стадий болните внезапно губят много кръв, пише БулНюз.

Гери Ченчаджията е един от първите бизнесмени във Враца.

В първите години на демокрацията започна да се занимава с обмен на валута, откъдето идва и прякорът му. По-късно създаде и други бизнеси, като най-успешният от тях е бетоновият възел.

Приживе Веско Каменов бе един от най-известните врачани, с много приятели в цялата страна.

От опечаленото семейство съобщиха, че прощаването с него ще бъде в понеделник, 19 януари, в митрополитския храм „Св. Николай“ на пл. „Христо Ботев“ във Враца.

Началото на траурната церемония по сбогуването с Гери Чейнчаджията ще бъде в 12.30 часа.

След нейния край, Веско Каменов ще бъде погребан около 14 часа в Старите гробища във Враца.

внезапно почина врачански бизнесмен
