IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 19

150 трамвая в София ще бъдат подменени с нови

Навършиха се 125 години от пускането на първия

18.01.2026 | 08:52 ч. 9
Снимка фейсбук Васил Терзиев

Снимка фейсбук Васил Терзиев

150 трамвая ще бъдат подменени с нови, увери кметът на София Васил Терзиев, който информира, че общината работи по три общесвени поръчки. Целта е по релсовия път да не се движат мотриси, които са произведени преди 2013 година.

"Другото нещо е по какви трасета се движат тези нови трамваи - като булевард "Рожен", булевард "Стамболийски". Предстои работа по "Скобелев", проектиране по "Христо Ботев", изграждането на булевард "Копенхаген", и много други, за да може все повече заедно с развитието на метрото да се развива и наземния транспорт и най-вече трамвайният", коментира Терзиев в личния си фейсбук.

Тази седмица се навършиха 125 години от пускането на първия трамвай в София.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

софия трамваи терзиев нови
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem