150 трамвая в София ще бъдат подменени с нови

150 трамвая ще бъдат подменени с нови, увери кметът на София Васил Терзиев, който информира, че общината работи по три общесвени поръчки. Целта е по релсовия път да не се движат мотриси, които са произведени преди 2013 година.

"Другото нещо е по какви трасета се движат тези нови трамваи - като булевард "Рожен", булевард "Стамболийски". Предстои работа по "Скобелев", проектиране по "Христо Ботев", изграждането на булевард "Копенхаген", и много други, за да може все повече заедно с развитието на метрото да се развива и наземния транспорт и най-вече трамвайният", коментира Терзиев в личния си фейсбук.

Тази седмица се навършиха 125 години от пускането на първия трамвай в София.