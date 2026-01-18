Земетресение с магнитуд 2,7 край Гълъбово

Земетресение с магнитуд 2,7 е било регистрирано в района на град Гълъбово, област Стара Загора, съобщиха от Националния сеизмологичен център към Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН.

Трусът е станал на 18 януари 2026 г. в 11:02 ч. Епицентърът е бил на около 10 км от Димитровград, на 30 км от Стара Загора и на 210 км от София.

По първоначални данни няма информация за нанесени щети или пострадали хора.