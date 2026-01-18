IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Земетресение с магнитуд 2,7 край Гълъбово

Няма информация за нанесени щети или пострадали хора

18.01.2026 | 13:28 ч. 1
Снимка:Национален Институт по Геофизика, Геодезия и География - БАН

Земетресение с магнитуд 2,7 е било регистрирано в района на град Гълъбово, област Стара Загора, съобщиха от Националния сеизмологичен център към Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН.

Трусът е станал на 18 януари 2026 г. в 11:02 ч. Епицентърът е бил на около 10 км от Димитровград, на 30 км от Стара Загора и на 210 км от София.

По първоначални данни няма информация за нанесени щети или пострадали хора.

