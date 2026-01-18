Събраха милион жълти стотинки за вибрафон в училище

След репортаж в края на миналата година, хора от цялата страна се включиха в кампанията „Милион за вибрафон“. За едва 28 дни бяха събрани един милион жълти стотинки – достатъчни за закупуването на нов вибрафон за Националното училище за музикално и сценично изкуство „Христина Морфова“ в Стара Загора, съобщи NOVA.

Даренията обаче не спират дотук. И след приключването на кампанията

в училището продължават да пристигат жълти стотинки

а събраната сума надхвърля 10 хиляди лева. „Вярвах, че ще успеем, но не вярвах, че ще стане толкова бързо“, каза директорът на училището Красимир Къшев.

По думите на преподавателя Ангел Малешков, след първото телевизионно интервю инициативата бързо прераснала от местна в национална. Хора започнали да се обаждат от Бургас, Варна, Смолян, Козлодуй, Видин, Русе. Дори имало случай, в който човек от София със собствен транспорт събрал стотинки от свои съграждани и ги доставил лично в Стара Загора.

В кампанията се включили млади и възрастни, а за мнозина даряването се превърнало в лична кауза. „

Една стотинка, обединена с други стотинки

може да направи страшно много неща“, казва Малешков.

Събирането на средствата се превърнало и в своеобразна игра. Заместник-директорът Божидар Рахнев разказа, че на различни места около входа на училището – зад саксии и кошчета – откривали торбички със стотинки и бележки от дарители. „Включването на хората беше наистина уникално“, допълни той.

Събрани на едно място, жълтите стотинки се оказват и буквално тежки. „Тежка е и отговорността какво ще направим с тях, затова смятам, че каузата ни е много добра“, казва Рахнев.

Новият вибрафон вече е поръчан

и се очаква скоро да пристигне от Австрия. А средствата, събрани над необходимото, ще бъдат насочени към още две каузи. Част от тях вече са дарени на музикалното училище „Проф. Панчо Владигеров“ в Бургас, където се събират средства за концертен роял. Останалата сума ще подпомогне бивша възпитаничка на училището – Кулина, която има нужда от диагностика и лечение в Западна Европа.