Кирил Петков наредил директно на полицаите ареста на Борисов: Ако някой го е страх, да си ходи!

Прокурор Ангел Кънев ще поиска съдът да допусне разпита на Бойко Борисов и Бойко Рашков по делото срещу Кирил Петков за длъжностни престъпления. Съдът предложи и аз възприех да направя това искане в следващото съдебно заседание, след като приключим с разпитите на всички останали свидетели, каза Кънев и уточни, че съдът ще реши дали да уважи искането. Следващото заседание по делото е насрочено на 3 юни.

Причината да се иска разпитът на Борисов е за това, че част от обвинението е свързано с действия по разследването спрямо него и имот, в който се е намирал при ареста му, поясни Кънев. Във връзка с Бойко Рашков прокурорът се обоснова, че за първи път част от свидетелите сочат, че той е взимал отношение по въпросите, свързани с работата по преписката станала досъдебно производство и е бил доста конкретен какво трябва да се извърши. Ангел Кънев уточни, че в разследването по делото досега тези свидетели не са казвали подобни неща.

Делото срещу Кирил Петков е за длъжностни престъпления в качеството му на министър-председател във връзка с арестите на Бойко Борисов, Владислав Горанов и Севделина Арнаудова през 2022 г. В рамките на процеса стана известно, че е имало среща в кабинета на премиера, на която са присъствали тогавашните министри Бойко Рашков и Асен Василев, както и ръководни служители в Главна дирекция „Национална полиция“, на която са обсъждани действия по разследване, довели до ареста на Борисов, Горанов и Арнаудова.

Днес бяха разпитани разследващите полицаи Ваня Георгиева и Божидар Савов, началник и заместник-началник на отдел „Разследване“ в Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП).

Георгиева заяви, че е била извикана в Министерски съвет от заместник-директора на ГДНП Ангел Дулев. На място е била обсъждана преписка, свързана с бившия премиер Бойко Борисов, а тогавашният министър-председател Кирил Петков е поискал спешно да бъде разпитан, защото разполага с важна информация предоставена му от човек в чужбина, както и че най-вероятно има важни документи намиращи се в дома на Борисов. След това се обадили на Савов да доведе дежурния разследващ полицай, който да извърши разпита. Георгиева каза, че нямала „друг полезен ход“ освен да организира разпита. Тя си спомни, че някой от „властимащите“ в кабинета й казал нещо, което тя възприела като „ако някой го е страх, да ходи да си търси друга работа“, защото настоявала да се уведоми прокуратурата. След разпита на Петков се разбрало, че трябва да се извършат претърсвания на три адреса свързани с Борисов, Горанов и Арнаудова. Георгиева каза, че Рашков бил запознат с въпросната преписка и с ревизионен акт за голяма сума, за който станало дума. Впоследствие е започнала организацията за извършване на действията по разследването и инструктажа на екипите. Почти до края на разпита Георгиева не си спомняше имената на бившия вътрешен министър Бойко Рашков и на Бойко Борисов.

Божидар Савов разказа, че след като е пристигнал в Министерски съвет, е разбрал от Георгиева, че трябва да се образува досъдебно производство във връзка с преписка. Той разбрал още, че преписката касаела информация за изнудване на Васил Божков, като били коментирани и имената на Бойко Борисов и Владислав Горанов. Савов добави, че е възприел от Георгиева информацията, че Рашков и Петков са се възпротивили да се уведоми прокуратурата, но не е чул това лично.

Двамата свидетели потвърдиха, че Кирил Петков е казал за свой разговор с европейския главен прокурор Лаура Кьовеши, в който са обсъждали преписката, за която са били извикани в Министерски съвет. Прокурор Ангел Кънев каза пред медиите след като съдът му отказа да назначи експертиза на запис с Кьовеши, в който казва, че няма общо с ареста на Борисов, че ще поиска протоколът от изслушването й, за да го предложи за приобщаване по делото.