Софиянски: За да бъдеш кмет, трябва да имаш стабилна позиция и авторитет

Бившият кмет на София Стефан Софиянски разкри, че кризата с боклука е сериозна, а решението е нова и бърза процедура. Той даде пример, че когато е работил в кметството сумата, която се е отделяла за чистота, е била около 65 милиона лева, а бюджетът е бил около 400 милиона,

“Сега бюджетът се измерва с милиарди, но 400 милиона е твърде голяма цифра според мен“, каза пред bTV бившият градоначалник.

По думите му има пробив и процедурата не е правилно проведена. Затова според него решението е двете страни да се споразумеят и да се направи нова процедура. “Уважавам твърдата позиция на кмета, както и при транспортната стачка, не се поддаде на популизъм, а отстоя позициите си да не натоварва софиянци с толкова тежка такса“, каза Софиянски.

Той добави, че когато се е оттеглил от поста на сметището в Суходол боклукът е продължил да се изхвърля дълго време.

“За да бъдеш кмет, трябва една стабилна позиция и авторитет. Аз усетих, че започвам да губя този авторитет и предпочетох да се оттегля навреме“, каза още Софиянски и добави: “За мен развръзката сега е една бърза нова процедура и страните да се споразумеят“.

За бившият кмет на столицата правилното решение на съда е да анулира процедурата и да се направи нова.

“Ако се направи нова процедура, трябва да се направи ново споразумение с фирмите, които имат капацитет. Не може така изведнъж да чистиш, трябва да имаш някаква техника“, на мнение е Софиянски.

“При мен чистеше Румен Гайтански-Вълка, заварих го от предишния кмет. Той си спечели търга и продължи. След това дойде “Титан“. При мен се чистеше за 65 милиона, дойде “Титан“ при Бойко Борисов и започна да чисти за 160 милиона. В момента се говори, че чистотата се управлява някъде извън България – говори се за Дубай. Но не мога да потвърдя или да отрека тези слухове, защото нямам достатъчно информация“, припомни той.

Служебен кабинет

В качеството си на бивш служебен премиер Стефан Софиянски коментира и избора на служебен премиер и “домовата книга“ на президента.

“Ограниченията са глупаво поставени, защото във всяка една държава кметът на столицата е четвъртият по ранг. Ти да лишиш четвъртият в обществената йерархия от възможността в кризисна ситуация да поеме държавата е нелогично“, на мнение е Софиянски.

Бившият политик добави, че изразът “домова книга” го дразни много, по негово мнение тя е обидна за българския обществен и политически живот.

“Принципът да ограничиш президента е буквално глупав“, допълни Софиянски.