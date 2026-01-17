Йорданка Фандъкова: Кризата с боклука трябваше да се избегне

Едни нямат доверие на хартията, други – на машината. От ГЕРБ винаги сме подкрепяли правото на избор на хората да гласуват, с което предпочитат – или с хартия, или с машина. По-важен е контролът. Това заяви в предаването "Офанзива с Любо Огнянов" Йорданка Фандъкова от ГЕРБ-СДС.

"Партиите имат голяма отговорност за този контрол, защото всяка партия изпраща в секционните избирателни комисии своите представители. И тя носи отговорност за хората, които изпраща, за тяхното обучение, за тяхната подготовка и, разбира се, за тяхната коректност", каза тя.

По думите ѝ от ГЕРБ подкрепят предложението на ПП за сканиращите устройства.

"ПП-ДБ също имат представители и в ЦИК, и в секционните комисии. Не ми се ще да вярвам, че нямат доверие на собствените си хора", заяви Фандъкова.

Тя коментира, че за по-малко от 1 година правителството на Росен Желязков е изпълнило основните заложени приоритети, сред които влизането на България в еврозоната.

"Много важен резултат беше спасяването на Плана за възстановяване и устойчивост. Защото това са над 5 милиарда лева, които се инвестират в икономиката и в гражданите", каза Фандъкова.

По думите ѝ йаква ще е управленската конфигурация след изборите, ще решават гласоподавателите. "Едно е ясно, поне за мен: в тази политическа криза и в тази геополитическа среда пълни мнозинства едва ли биха могли да са възможни. И така, със сигурност ще се говори за коалиции", каза Фандъкова.

Като бивш кмет на София, тя коментира и проблемите с боклука. "Тази криза трябваше да се избегне. Това е ангажимент на кмета. Тази криза беше създадена от кмета и неговия екип по две причини. Първо имаше изключително забавяне. Екипът на кмета имаше две години да подготви процедурите, да ги обяви на време, а те ги изпратиха в Агенцията за обществени поръчки само няколко дни преди да изтекат договорите с „мафията“ – казвам го в кавички, защото само за мафия се говори. Кога се говори за мафията? Когато вече кризата започна. Когато се видя, че няма време. Господин Терзиев удължи договорите с тази „мафия“, тъй като аз бях оставила такава възможност", каза Фандъкова.

"Борбата с мафия се води с ясни процедури и алтернатива", допълни тя.

Според нея, в момента е върнат монополът на една от фирмите.