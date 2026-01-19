Световните агенции за Радев: Задълбочаване на кризата и пренареждане партийната система

Българският президент Румен Радев обяви, че ще подаде оставка преди произвеждането на предсрочни парламентарни избори през пролетта, в нов обрат в политическата криза, която дестабилизира страната от пет години, съобщава Франс прес.

След като част от българското население се надигна срещу корупцията, балканската страна – член на НАТО и от 1 януари на еврозоната - бе потънала в политическа нестабилност.

В средата на декември 2025 г. коалиционното правителство, водено от консервативната партия ГЕРБ, подаде оставка след антикорупционни протести в столицата София и други градове, подкрепени от Румен Радев, отбелязва АФП.

В телевизионно обръщение тази вечер президентът обвини „порочния модел на управление“, който „ има външните признаци на демокрацията, но всъщност функционира по механизмите на олигархията“, посочва още Франс прес.

Оставката на Радев подхрани спекулациите, че той ще сформира своя собствена политическа партия, която ще участва на предстоящите парламентарни избори, съобщава Ройтерс.

Президентът, който изрази скептицизъм относно неотдавнашната стъпка на България по присъединяване към еврозоната и заема позиции, благоприятни за Кремъл по отношение на войната в Украйна, бе избран за президент през 2016 г. и преизбран през 2021 г. Но политическите му амбиции се разшириха и той отдавна обсъжда възможността за сформиране на своя собствена партия, която да донесе стабилност и да се бори срещу статуквото в една от най-бедните и най-корумпирани държави в ЕС, отбелязва Ройтерс.

Оставката на Радев – първата на държавен глава в посткомунистическата история на България – идва, докато страната се бори да преодолее продължителната политическа криза, посочва Асошиейтед прес.

Президентът – чийто втори мандат изтича в края на 2026 г. – многократно сигнализира, че може да участва в нови избори. 62-годишният бивш генерал от Военновъздушните сили, беше гласовит опонент на лидера на партия ГЕРБ Бойко Борисов и на политика и олигарх Делян Пеевски, санкциониран от САЩ и Великобритания, чиято партия ДПС-Ново начало многократно подкрепяше коалицията, водена от ГЕРБ.

Руската агенция ТАСС съобщава накратко за оставката на българския президент и посочва намерението му да вземе участие в предсрочните парламентарни избори, които станаха неизбежни след отказа на партиите в парламента да предприемат действия по сформирането на ново правителство.

Според политическите анализатори, нова политическа сила, оглавена от Радев, вероятно значително ще промени българския политически пейзаж, отбелязва ДПА. Влизането ѝ в парламента се смята за сигурно, което означава, че по-малките партии няма да преминат 4-процентната бариера.