Външният министър: Радев превърна президентството в най-скъпата политическа централа

Георг Георгиев притеснен за външната политика на страната

20.01.2026 | 13:32 ч. 11
БГНЕС

Това бе най-дългата предизборна кампания, продължи девет години. Така външният министър в оставка Георг Георгиев коментира оставката на президента Румен Радев.

Георгиев изрази опасения за външната политика, която страната ни ще води оттук насетне. По думите му, държавният глава е превърнал президентството в най-скъпата политическа централа, платена от българските данъкоплатци. 

"С тревога през времето съм наблюдавал спорни моменти в неговите външно политически нагласи. Много се надявам, че външната политика на България, геостратегическите избори през последните 30 години, които ние сме правили, няма да бъдат изместени в посока, в която, убеден съм, на българските граждани няма да им хареса", добави министърът на външните работи в оставка.

Преди минути държавният глава Румен Радев депозира оставката си пред Конституционният съд, който се очаква да я одобри. Срок за това няма.

външна политика Георг Георгиев ГЕРБ-СДС Румен Радев оставка КС президентство
