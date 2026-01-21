МЕЧ за промените в ИК: Саботаж на изборите, страхът е голям

"Саботаж на изборите. Ремонтът на Изборния кодекс се готви като “последно 20" от управляващото мнозинство, което сдава властта позорно след протестите”, заяви лидерът на МЕЧ Радостин Василев.

“Сигнализирам обществото да знае, че тези хора се опитват да направят 100% хартиено гласуване. Страхът им дали от нови или стари партии е толкова голяма, че са изпаднали в истерия в Правна комисия", коментира Василев в кулоарите на парламента.

Депутатът сподели, че неговата формация си е тръгнала от комисията около 23:00 ч., тъй като са видели, че вътре "няма дебат по същество".

Той добави, че където има техника МЕЧ не са "против", а са “за”.

“Не е сега моментът точно в последния момент както да се променя Изборният кодекс и да се въвеждат машини, както и КПК – защо я закриват един месец преди изборите? Не се прави така в една правова държава", добави лидерът на МЕЧ.

Той коментира и размяната на реплики между него и Ивелин Михайлов от “Величие". “Има един филм "12 маймуни за една лудница", където се развива действието. Тези дойдоха, видяха как изглеждат нещата в парламента, научиха си стаята за една година и сега си тръгват", посочи Василев.

Оставката на Радев

“Прилив от МЕЧ към проекта на Радев няма да има - нито избиратели, нито експерти, нито политици", подчерта Василев, който отсече, че гледа на проекта на Радев “любовно".

Той подчерта, че с “Весела Лечева, Копринков, Ушев и корупционерите около Радев не можем да работим".

“Проявата на смелост е да се отървеш от тези хора", обърна се Василев с призив към държавния глава.