На първо четене НС прие закриването на Антикорупционната комисия

Вяла дискусия, полупразна пленарна зала беляза първото четене на трите законопроекта за закриване на Комисията за противодействие на корупцията (КПК). Както и в правната комисия приет беше само проектът на ГЕРБ - СДС- "за" предложението гласуваха 121, 82 бяха "против", а 10 "се въздържаха". Законопроектите на "ДПС - Ново начало" и на ПП-ДБ бяха отхвърлени.

По предложение на ГЕРБ три дни ще е времето за внасяне на корекции между първо и второ четене.

Както е известно проектите за закриването на КПК, която беше създадена през 2023 г., бяха три. Най-рано, още в края на юли, беше внесен този на "ДПС - Ново начало", вторият е на ПП - ДБ, който е от 30 септември м.г., а третият е на ГЕРБ - СДС. Той беше внесен преди малко повече от седмица. В началото на дебата вносителите представиха своите проекти.

Хамид Хамид от "ДПС - Ново начало" обясни, че част от дейностите - проверка и подаване на имуществените декларации, отива в Сметната палата. Депутатът припомни, че преди години те бяха там. Новият момент в техния проект е, че към Сметната палата минава и конфликта на интереси. Друга част - противодействието на корупцията, отива в ДАНС.

Вторият проект е на ПП - ДБ и беше представен от Божидар Божанов, който отново повтори тезата си, че в сегашния си вид КПК е бухалка. "И затова е видимо, че тази комисия трябва да изчезне в този си вид", каза той от трибуната.

Третият проект - на ГЕРБ - СДС беше представен от Георги Кръстев, който е един от вносителите. Специфичното при него е, че закриването е през промени в Закона за сметната палата. По думите на Кръстев КПК се превърнала в параван, който всички сочели с пръст, но никой не носел отговорност. В техния проект се предлага функциите по разкриването на корупцията да отиде в ГДБОП, разследването да отиде при следователите, а имуществените декларации да отидат в Сметната палата.