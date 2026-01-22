Божанов за Съвета за мир: Действията не са съгласувани и обсъдени в парламента

От “Да, България" атакуваха включването на България в Съвета за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Според съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов включването ни е грешен и вреден ход от страна на правителството в оставка.

"Тези действия не са съгласувани, не са обсъдени нито с парламента, нито с когото и да било. Дойде изневиделица. Това е изключително опасно по много причини - едната от тях е, че това предшества Срещата на върха на ЕС. Ние, преди европейските държави да имат позиция, се нареждаме заедно с Орбан и Беларус, както и още куп държави, които не са особено демократични, на една маса, подписвайки нещо, в което пише много странни неща", каза Божанов в студиото на "Денят ON AIR".

По думите му вътре е заложено, че председателството на Съвета за мир може да бъде сменено, ако Доналд Тръмп посочи наследник.

"Образува се императорска династия, това е унизително за България и да влезе в тази роля - да застане до Лукашенко и да направи това. Това е точно обратното на нашата позиция, че България трябва да бъде в сърцето на Европа и да не бъде слабото звено. Сигурността в целия регион може да се гарантира, ако Европейският съюз е силен", допълни съпредседателят на ДБ.

Ратификацията

Божанов подчерта, че мнението на Италия за Съвета за мир е изключително важно.

"Италия се смята за съюзник на Тръмп, но виждаме, че държавата не е убедена, мотивирайки го с Конституцията на страната. Но защо България толкова държи да е там? Вчера видяхме една позиция на Пеевски, който каза България да ходи да влиза в това нещо. Трябва да има ратификация, но виждаме, че всеки път, когато Борисов и ГЕРБ трябва да изберат между Пеевски и България, те избират Пеевски. България е натикана в ъгъла", каза Божанов пред Bulgaria ON AIR.

Николай Младенов

Депутатът е на мнение, че ролята на Николай Младенов в Газа е "много важна". Божанов добави, че опитът, който Младенов има в Близкия изток, е безценен.

“Хартата цели да бъде алтернативно ООН и ние на коляно, набързо се присъединяваме към нея, без да обсъждаме с европейските лидери. Това е унизителна роля за страната ни и особено за кабинет в оставка, който е загубил легитимност. Ратификацията ще бъде тест за всички български партии за това къде виждат България в момента", категоричен е Божанов.

Избори’26

Божанов коментира промените в Изборния кодекс и сканиращите устройства. Според него в тези машини има много проблеми.

"Слушайки колегите от ИТН и четейки странните статуси на Слави Трифонов, виждам, че всячески се опитват да избягат от ролята, която се поели, а именно - подизпълнител на Делян Пеевски. Тази идея за устройствата нито е на ПП, нито е на ИТН, тя винаги е била предлагана от ДПС. Най-вероятната цел е гласуване с хартия, защото ако не дойдат машините, ние ще гласуваме по стария начин. Изборният процес не тръгва в неделя, той тръгва 2 месеца преди това. Те на 55-ия ден трябва да имат решение за изборната технология", добави народният представител.