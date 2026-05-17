Кутев: Смяната на ВСС е само началото

Разграждането на модела започва именно от съдебната реформа. Това заяви депутатът от "Прогресивна България" Антон Кутев в предаването "Опорни хора".

По думите му реформата не засяга само съда, а обхваща и останалите ключови институции в системата.

"Освен съда, в реформата влизат и Прокуратурата, Следствието - цялата тази общност от силови структури и ДАНС включително", каза Кутев пред Bulgaria ON AIR.

На въпрос чия е съдебната реформа, той отговори, че тя трябва да бъде в интерес на гражданите.

"Като всяка реформа, би трябвало да е на гражданите, тръгваме от интереса на гражданите. Това, което правим в момента, е само началото", заяви депутатът.

Според него дори смяната на Висшия съдебен съвет и предвидената лустрация са само първи стъпки.

"Наясно сме, че тя е много по-широко понятие от това - дори смяната на ВСС, дори лустрацията, която сме предвидили, това е само началото на съдебната реформа във вида, в който тя трябва да бъде", подчерта Кутев.

"Мерките няма да решат проблема с цените"

Кутев коментира и предложените мерки срещу повишаването на цените.

"Ясно е, че законопроектите, които внесохме, няма да решат проблема с цените. Ние ясно казваме, че трябват редица мерки и това е само част от тях", каза той.

По думите му не е сигурно дали мерките ще дадат значителен резултат, тъй като подобни политики не постигат "зашеметяващ ефект" и в останалите европейски държави.

Основният двигател на инфлацията остава външен

"Това са горивата, които, благодарение на войните по света поскъпват, и вероятно ще поскъпват още. А когато ти поскъпват горивата, е много трудно да докараш цените да вървят надолу", заяви той.

Депутатът подчерта, че проблемът не може да бъде решен само със законодателство.

"Въпрос е до голяма степен и на бюджет, защото част от мерките трябва да бъдат компенсация за най-бедните", каза Кутев.

Според него ключово значение има и работата на институциите.