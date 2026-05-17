Как клиентите избират имот при оглед?

Брокерът трябва да има добри комуникационни качества, да умее да презентира и да бъде добър търговец. Това заяви брокерът на недвижими имоти Красимир Попов в рубриката "Професионалистите" на "България сутрин".

По думите му най-важното качество на добрия брокер е способността да слуша клиента.

"Преди да започнем да изтъкваме позитивите, трябва да знаем каква е ценностната система на клиентите, какво реално търсят и какво искат. Първо слушаме и ги разпитваме, за да знаем на кое да наблегнем", каза той.

Какво гледат клиентите при оглед?

Попов обясни, че няма универсални правила за провеждането на оглед, но когато апартаментът е ремонтиран, хората обикновено първо обръщат внимание на банята и тоалетната, тъй като това са едни от най-скъпите помещения за ремонт. След това фокусът пада върху кухнята.

По думите му инвеститорите се интересуват най-вече от това каква доходност могат да получат от даден имот, докато купувачите за собствено ползване мислят основно как биха живели в него.

Брокерът подчерта, че краткият оглед невинаги означава липса на интерес.

Трите важни части в една сделка

"Винаги има плюсове и минуси всеки един имот, но въпросът е да се сложи на везната това, което е важно за клиента, така че купувачът да вземе информирано решение", посочи Попов пред Bulgaria ON AIR.

Той обясни, че всяка сделка има три основни страни - юридическа, финансова и техническа.

"Юридическата част адвокатите я покриват, финансовата - дали за тези пари няма да вземеш нещо по-хубаво. Другата част е техническата - как да стигнем, как да намерим купувача, как да се случват нещата, организирането на огледите и селектирането на имотите", отбеляза брокерът.

Красимир Попов сподели, че вече 11 години работи в сферата на недвижимите имоти, а преди това се е занимавал с маркетинг и мениджмънт.